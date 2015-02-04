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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 08:59 BJT

日本股市：日经指数涨幅扩大至2.05%

路透东京2月4日 - 日股日经指数 周三涨2.05%至17,691.01点，东证股价指数 涨2.06%，至1,421.10点。(完)

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