《香港报摘》--信报2月4日

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
**头版头条**
--今年1月15日起，瑞士、印度、丹麦、加拿大等央行陆续减息，欧洲亦启动量宽，全球货币贬值战不断升温，澳洲央行昨天加入战圈宣布减息25个基点，澳元应声急挫至六年新低。
**其他**
--中国电力 确认，控股股东中国电力投资集团和国家核电技术公司联合重组事项，已获国资委通知启动，具体方案待定。
--集美国际 计划透过博彩中介新国际会参与永利澳门 贵宾赌厅业务，预期规模不少于30张赌枱。
--阿里巴巴影业 公布，该公司与深圳广播电影电视集团达成战略合作协议，将共同开发、联合投资制作订制电视剧。
--全球最大的天然气生产巨头、俄罗斯国营天然气公司OAO Gazprom管理委员会副主席亚历山大．梅德韦杰夫昨天在港出席投资者路演后表示，不排除今年内来港上市。 （完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。