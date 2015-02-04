《香港报摘》--信报2月4日

**头版头条**

--今年1月15日起，瑞士、印度、丹麦、加拿大等央行陆续减息，欧洲亦启动量宽，全球货币贬值战不断升温，澳洲央行昨天加入战圈宣布减息25个基点，澳元应声急挫至六年新低。

**其他**

--中国电力 确认，控股股东中国电力投资集团和国家核电技术公司联合重组事项，已获国资委通知启动，具体方案待定。

--集美国际 计划透过博彩中介新国际会参与永利澳门 贵宾赌厅业务，预期规模不少于30张赌枱。

--阿里巴巴影业 公布，该公司与深圳广播电影电视集团达成战略合作协议，将共同开发、联合投资制作订制电视剧。

--全球最大的天然气生产巨头、俄罗斯国营天然气公司OAO Gazprom管理委员会副主席亚历山大．梅德韦杰夫昨天在港出席投资者路演后表示，不排除今年内来港上市。 （完）

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