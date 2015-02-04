主要国家经济指标预测--2月5日****

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月5日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 12月 +0.4% +0.1% 0030 澳洲零售贸易 第四季 +1.0% +1.0% 0645 瑞士消费者信心指数 第一季 -- 负11 0700 德国工业订单(较前月) 12月 1.5% -2.4% 0745 法国工业投资 第一季 -- -3% 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 1月 +0.1% +0.9% 截至1月三个月房价(较上年同期) +7.8% +7.8% 1200 英国央行利率决定 2月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 1月 -- 3.264 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差380 逆差390 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 一周 29.0 26.5 四周均值(万人) -- 29.85 续请失业金人数(万人) 239.5 238.5 1330 美国劳工成本 第四季初值 +1.0% -1.0% 非农生产率环比年率 +0.5% +2.3% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 逆差12.0 逆差6.4 出口(亿加元) 429.0 432.6 进口(亿加元) 442.0 439.1 2230 澳洲AIG建筑指数 1月 -- 44 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,605 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月4日(三) 0130 日本加班工资(较上年同期) 12月 +0.5% -- 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 1月 51.2 50.0 0850 法国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月 49.4 49.5 Markit综合PMI 49.3 -- 0855 德国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月终值 54.0 52.7 综合PMI 53.5 -- 0900 欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月终值 52.7 52.3 综合PMI 52.6 52.2 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 57.2 56.3 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +2.8% +2.0% 1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 1月 增加21.3 增加22.5 1445 美国Markit综合PMI 1月终值 54.4 -- Markit服务业PMI 54.2 -- 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 1月 56.7 56.3 企业活动指数 61.5 57.6 就业指数 51.6 -- 新订单指数 59.5 -- 价格指数 45.5 -- 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 42.6 -- 经季节调整的PMI 45.4 53.9 2230 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12月 49.9 -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 买超6,752 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 卖超1,048 -- (完)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”