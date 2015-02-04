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亚洲 | 2015年 2月 5日 星期四 07:53 BJT

****主要国家经济指标预测--2月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段        预估值         前值 
       
    2月5日(四)
    0030  澳洲零售销售(较上月)                          12月         +0.4%        +0.1%
    0030  澳洲零售贸易                                 第四季        +1.0%        +1.0%
    0645  瑞士消费者信心指数                           第一季       　 --          负11
    0700  德国工业订单(较前月)                          12月          1.5%        -2.4%
    0745  法国工业投资                               　第一季          --           -3%
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                    1月          +0.1%       +0.9%
                     截至1月三个月房价(较上年同期)                    +7.8%       +7.8%
 　 1200  英国央行利率决定                               2月          0.5%         0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                 --         3,750
    1230  美国Challenger企业计划裁员人数(万人)           1月           --         3.264
    1330  美国国际贸易收支(亿美元)                      12月       逆差380      逆差390
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                  一周          29.0         26.5
              四周均值(万人)                                           --         29.85
              续请失业金人数(万人)                                   239.5        238.5
    1330  美国劳工成本                              第四季初值       +1.0%        -1.0%
              非农生产率环比年率                                     +0.5%        +2.3%
    1330  加拿大贸易收支(亿加元)                        12月      逆差12.0      逆差6.4
               出口(亿加元)                                          429.0        432.6
               进口(亿加元)                                          442.0        439.1
    2230  澳洲AIG建筑指数                                1月           --            44    
    2350  日本外汇储备(亿美元)                           1月           --        12,605

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        现值       预估值
    2月4日(三)
    0130  日本加班工资(较上年同期)                      12月         +0.5%          --
    0845  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)    1月          51.2         50.0
    0850  法国Markit服务业采购经理人指数(PMI)            1月          49.4         49.5
              Markit综合PMI                                           49.3          -- 
    0855  德国Markit服务业采购经理人指数(PMI)         1月终值         54.0         52.7
                    综合PMI                                           53.5          -- 
    0900  欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)       1月终值         52.7         52.3
                      综合PMI                                         52.6         52.2
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                       1月          57.2         56.3
    1000  欧元区零售销售(较前月)                        12月         +0.3%        +0.2%
                          (较上年同期)                               +2.8%        +2.0%
    1315  美国ADP民间就业岗位(万个)                      1月      增加21.3     增加22.5
    1445  美国Markit综合PMI                           1月终值        54.4           -- 
              Markit服务业PMI                                        54.2           -- 
    1500  美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI               1月         56.7          56.3
                                       企业活动指数                  61.5          57.6
                                       就业指数                      51.6           -- 
                                       新订单指数                    59.5           -- 
                                       价格指数                      45.5           -- 
    1500  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                  1月         42.6           -- 
                    经季节调整的PMI                                  45.4          53.9
    2230  澳洲HIA新屋销售(较前月)                       12月         49.9           -- 
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                      一周       买超6,752        --       
          外国投资日本股票(亿日圆)                                 卖超1,048        --     
    (完)

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