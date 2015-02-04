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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 12:40 BJT

新债招标：台湾两年公债104/3得标利率0.64%高于预期，且不足额发行

路透台北2月4日 - 台湾央行周三表示，财政部委托标售的两年104/3期公债 得标利率为0.64%，高于市场预估的0.59-0.615%区间。

104/3期实际发行额为325.001亿台币，低于公告发行额400亿台币，此次投标总额616.5 亿台币，投标倍数为1.54倍，高于上次20年公债104/2的1.03倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重73.08%、证券业20.46%、票券业6.46%、保险业未得标。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 林妙容; 撰写 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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