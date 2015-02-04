新债招标：台湾两年公债104/3得标利率0.64%高于预期，且不足额发行

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月4日 - 台湾央行周三表示，财政部委托标售的两年104/3期公债 得标利率为0.64%，高于市场预估的0.59-0.615%区间。
104/3期实际发行额为325.001亿台币，低于公告发行额400亿台币，此次投标总额616.5 亿台币，投标倍数为1.54倍，高于上次20年公债104/2的1.03倍。
各行业的得标比重方面，银行业得标比重73.08%、证券业20.46%、票券业6.46%、保险业未得标。(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 林妙容; 撰写 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得
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