中国房地产：楼市调控基调未改，备用刺激性手段已在储备中--报载

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透北京2月4日 - 中国证券报周三报导称，房地产调控政策走向轮廓正逐渐清晰，未来一段时间，包括金融政策在内的房地产调控政策将不会做出大的调整，但地方政府被赋予较大自主调整空间，而以信贷和限购为主的备用刺激性手段已在储备中。
报导援引日前召开的由多位来自监管部门的人员和知名房企参加的会议称，在新的市场供需形势下，监管层将不会对房地产政策做出大的调整。金融政策方面，目前并没有调整住房按揭贷款首付比例、利率优惠幅度等的计划，实际购房成本将随利率的变化而改变。
“对于地方政府，可依据本地市场情况进行的合理政策微调（包括限购政策），只要是确保本地房地产市场平稳运行，不出现大的波动，不会受到行政干预。”与会人士透露称。
报导并指出，结合此前监管层的表态，楼市政策的总体轮廓已经清晰：尽管总体基调并未改变，但未来的信贷、限购等层面，仍有进一步调整的空间。
“监管层做出上述判断的前提在于，房地产市场的供需形势已发生变化。其中，‘总体供大于求，局部供需紧张’已成为监管层和业界共识。”报导称。
报导还援引分析人士指出，当前市场运行相对平稳，政策基调将会延续，在供大于求的楼市“新常态”下，以信贷和限购为主的备用刺激性手段已在储备中，推出时机将视市场情况而定。
中国房地产市场去年来下行压力沉重，加之中央政府强调针对不同城市情况分类调控，部分城市或发出文件，或从执行上对房地产调控政策进行了松绑和微调，以期支撑当地楼市。 （完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。