中国房地产：楼市调控基调未改，备用刺激性手段已在储备中--报载

路透北京2月4日 - 中国证券报周三报导称，房地产调控政策走向轮廓正逐渐清晰，未来一段时间，包括金融政策在内的房地产调控政策将不会做出大的调整，但地方政府被赋予较大自主调整空间，而以信贷和限购为主的备用刺激性手段已在储备中。

报导援引日前召开的由多位来自监管部门的人员和知名房企参加的会议称，在新的市场供需形势下，监管层将不会对房地产政策做出大的调整。金融政策方面，目前并没有调整住房按揭贷款首付比例、利率优惠幅度等的计划，实际购房成本将随利率的变化而改变。

“对于地方政府，可依据本地市场情况进行的合理政策微调（包括限购政策），只要是确保本地房地产市场平稳运行，不出现大的波动，不会受到行政干预。”与会人士透露称。

报导并指出，结合此前监管层的表态，楼市政策的总体轮廓已经清晰：尽管总体基调并未改变，但未来的信贷、限购等层面，仍有进一步调整的空间。

“监管层做出上述判断的前提在于，房地产市场的供需形势已发生变化。其中，‘总体供大于求，局部供需紧张’已成为监管层和业界共识。”报导称。

报导还援引分析人士指出，当前市场运行相对平稳，政策基调将会延续，在供大于求的楼市“新常态”下，以信贷和限购为主的备用刺激性手段已在储备中，推出时机将视市场情况而定。

中国房地产市场去年来下行压力沉重，加之中央政府强调针对不同城市情况分类调控，部分城市或发出文件，或从执行上对房地产调控政策进行了松绑和微调，以期支撑当地楼市。 （完）