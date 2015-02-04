中国保险：保监会启动车险费率市场化，将在多地进行试点

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透北京2月4日 - 中国保险监督管理委员会表示，将启动商业车险费率市场化改革，实施差别化费率，并将于5月在多地启动改革试点。
人民日报周三援引保监会产险部主任刘峰称，今年5月，保监会将在黑龙江、广西、山东、重庆、陕西等地启动车险费率改革试点。
“未来车险的费率水平将与驾驶人和车辆本身的风险匹配。比如，在行业指导条款中，驾驶行为规范、出险率低的车主，投保时会享受更低的保费。”刘峰指出。
他称，改革另一个要点是拓宽保障范围，行业示范条款和公司自主创新条款并存，丰富车险供给，扩大消费者选择权。
对于改革后的车险费率形成机制，刘峰表示，改革初期，行业协会将动态发布基准风险保费，供保险公司开发产品时参考；根据实践效果，未来逐步扩大保险公司厘定费率自主权，最终形成完全市场化的车险费率机制。
目前国内车险保费收入在财险收入中占七成以上。现行的商业车险是2006年行业协会制定的三套指导性条款，即责任范围、保障程度和费率水平基本一致。 2014年保险业驶入发展快车道，全国保费收入突破2万亿元人民币，保险资产运用实现收益5,358.8亿元，同比增长46.5%。（完） (发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。