《交易视点》台债10年新券将登场，换券压力令走势偏空--永丰金证券

路透台北2月4日 - 台湾永丰金证券最新债市日评指出，台湾指标10年公债103/13 殖利率周二收高。主因是受农历年前获利了结，及新10年券即将登场等因素影响，走势偏空。

五年主流券103/15 殖利率则续创逾一年八个月收盘低位，下周台债除上述影响10年券走势的因素外，还有10日将标售30年期公债的变数有待厘清，且外部有周五美国非农就业数据将公布，令市场气氛趋于审慎。

下周五新10年券开始发行前交易后，殖利率将会反映市场真正的思维，但因是封关前最后交易日，届时恐有流动性问题。至于今日标售的两年期公债，市场普遍认为标售结果对走势影响有限。预计该期公债得标利率料落在0.59-0.615%间。