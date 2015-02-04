《交易视点》台债10年新券将登场，换券压力令走势偏空--永丰金证券

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
路透台北2月4日 - 台湾永丰金证券最新债市日评指出，台湾指标10年公债103/13 殖利率周二收高。主因是受农历年前获利了结，及新10年券即将登场等因素影响，走势偏空。
五年主流券103/15 殖利率则续创逾一年八个月收盘低位，下周台债除上述影响10年券走势的因素外，还有10日将标售30年期公债的变数有待厘清，且外部有周五美国非农就业数据将公布，令市场气氛趋于审慎。
下周五新10年券开始发行前交易后，殖利率将会反映市场真正的思维，但因是封关前最后交易日，届时恐有流动性问题。至于今日标售的两年期公债，市场普遍认为标售结果对走势影响有限。预计该期公债得标利率料落在0.59-0.615%间。
五年券区间预期在0.95%至1.03%。10年券区间预期在1.44%至1.53%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37