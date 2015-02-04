版本:
中国
债券 | 2015年 2月 4日 星期三 09:24 BJT

标题新闻：麦格希集团及标普已与美国政府和数州就MBS评等达成一致，支付13.8亿美元和解金

MBS为抵押支持证券

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐