五矿期货：中国期指总持仓激增，支持后市继续走高

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
以下内容节选自2月4日的《期货日报》：
周二股市强势反弹，IF主力合约结束5连跌，收盘上涨2.44%。盘后期指总持仓激增近1.1万手至23万手，是19个交易日来最高水平，增仓幅度是21个交易日来最高水平。持仓量伴随价格走高，而总持仓增长率也处于扩张区间，这两点支持后市继续走高。
但交投活跃度方面存在隐忧，期指总成交较去年12月明显回落，同时成交持仓比也显着滑落。去年12月日均成交持仓比为8.9倍，而今年1月该数值仅有7.12倍，显示市场活跃程度明显下降，其中可能与市场波动程度下降有关。根据沪深300的价格数据计算，12月日均振幅为3.93%，而今年1月日均振幅回落至2.67%。近10个交易日平均水平仅有2.28%。波动水平下降，一方面说明市场参与者理性程度有所提高，另一方面也说明投资者持仓观望情绪较浓。理论上说，波动水平的高低与市场定价效率呈反比，因此波动程度下降对市场来说应该是好消息。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。