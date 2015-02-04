五矿期货：中国期指总持仓激增，支持后市继续走高

周二股市强势反弹，IF主力合约结束5连跌，收盘上涨2.44%。盘后期指总持仓激增近1.1万手至23万手，是19个交易日来最高水平，增仓幅度是21个交易日来最高水平。持仓量伴随价格走高，而总持仓增长率也处于扩张区间，这两点支持后市继续走高。

但交投活跃度方面存在隐忧，期指总成交较去年12月明显回落，同时成交持仓比也显着滑落。去年12月日均成交持仓比为8.9倍，而今年1月该数值仅有7.12倍，显示市场活跃程度明显下降，其中可能与市场波动程度下降有关。根据沪深300的价格数据计算，12月日均振幅为3.93%，而今年1月日均振幅回落至2.67%。近10个交易日平均水平仅有2.28%。波动水平下降，一方面说明市场参与者理性程度有所提高，另一方面也说明投资者持仓观望情绪较浓。理论上说，波动水平的高低与市场定价效率呈反比，因此波动程度下降对市场来说应该是好消息。(完)