国信期货：利空出尽，沪铜多头反扑

2月伊始，大宗商品一扫此前阴霾展开反弹。笔者认为，在短期利空出尽和现货市场供应压力缓解的背景下，沪铜反弹第一目标将看向42,000元/吨一线，第二目标看向44,000元/吨一线。

国内方面，货币政策面临两难抉择，央行虽然还在避免使用全面宽松举措，以免加剧信贷泡沫，但结构性货币政策工具对市场流动性的补充相对有限。从疲弱经济增长、低迷通胀水平以及中央高层“降低融资成本”的要求来看，国内货币政策适当宽松的压力不小，央行上半年再次降准的可能性较大，对铜等大宗商品构成潜在的利好支持。(完)