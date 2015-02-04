国信期货：利空出尽，沪铜多头反扑

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
以下内容节选自2月4日的《期货日报》：
2月伊始，大宗商品一扫此前阴霾展开反弹。笔者认为，在短期利空出尽和现货市场供应压力缓解的背景下，沪铜反弹第一目标将看向42,000元/吨一线，第二目标看向44,000元/吨一线。
国内方面，货币政策面临两难抉择，央行虽然还在避免使用全面宽松举措，以免加剧信贷泡沫，但结构性货币政策工具对市场流动性的补充相对有限。从疲弱经济增长、低迷通胀水平以及中央高层“降低融资成本”的要求来看，国内货币政策适当宽松的压力不小，央行上半年再次降准的可能性较大，对铜等大宗商品构成潜在的利好支持。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。