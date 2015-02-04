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债券 | 2015年 2月 4日 星期三 10:22 BJT

美国金融：司法部称继续调查金融危机相关案件，关注汽车贷款问题

摩根士丹利一位发言人士拒绝评论。一位高盛的代表未立即回应置评要求。

被问及标普对手穆迪 能否自类似案例中脱身时，Delery也表示，距金融危机高峰期已过了七年的事实，并非重点所在。

消息人士曾表示，司法部对穆迪的调查尚处于初步阶段。

“如果我们认为可能成案，我想就不会只因为事情发生已有段时间，就不提起诉讼。”

穆迪一发言人拒绝置评。

目前不清楚还有多少类似重大案例未曝光，因部分最重大案例已解决，且依法有最高追究年限10年的规定，政府能采取进一步行动的时间只剩不到几年。(完) (编译 郑茵/李婷仪/张若琪 审校 张荻)
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