《香港报摘》--其他报纸重要消息2月4日

**明报**

--针对恒生银行 计划分两阶段沽售手上逾10%兴业银行 股份的报导，有分析员认为，恒生为符合金管局对资本充足率要求，故要售股套现，同时更能够提高盈利表现。

**星岛日报**

--万科 主席王石表示，万科15%-20%的业务会转向海外投资，以平衡内地风险。他认为内地楼市泡沫未必爆破，但要谨慎货币刺激政策。

--市场消息指，广州地产商高德置地拟于年内赴港上市，集资约5亿美元。此外，新鸿基公司 旗下亚洲联合财务亦计划今年上市。

**东方日报**

--联交所资料显示，农行 于1月29日遭卡塔尔投资局减持2,636.9万股H股，持股量降至14.95%，套现1.02亿港元。

--富力地产 今年1月录得合约销售金额约26.7亿元人民币，按年减少13%。

**苹果日报**

--长江基建 正参与竞投芬兰电力公司Fortum 分拆出来的瑞典电网，据外电报导，由于竞投价格上限已升至70亿美元，有份竞投的麦格理因此退出。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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