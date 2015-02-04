《香港报摘》--其他报纸重要消息2月4日

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
**明报**
--针对恒生银行 计划分两阶段沽售手上逾10%兴业银行 股份的报导，有分析员认为，恒生为符合金管局对资本充足率要求，故要售股套现，同时更能够提高盈利表现。
**星岛日报**
--万科 主席王石表示，万科15%-20%的业务会转向海外投资，以平衡内地风险。他认为内地楼市泡沫未必爆破，但要谨慎货币刺激政策。
--市场消息指，广州地产商高德置地拟于年内赴港上市，集资约5亿美元。此外，新鸿基公司 旗下亚洲联合财务亦计划今年上市。
**东方日报**
--联交所资料显示，农行 于1月29日遭卡塔尔投资局减持2,636.9万股H股，持股量降至14.95%，套现1.02亿港元。
--富力地产 今年1月录得合约销售金额约26.7亿元人民币，按年减少13%。
**苹果日报**
--长江基建 正参与竞投芬兰电力公司Fortum 分拆出来的瑞典电网，据外电报导，由于竞投价格上限已升至70亿美元，有份竞投的麦格理因此退出。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/张喜良)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。