国泰君安期货：大连棕榈油期货受原油走强带动重拾升势

周二，在原油价格反弹的带动下，连棕榈油1505合约报收于4,736元/吨，涨幅为1.46%，领涨油脂市场。笔者认为，南方涛动指数（SOI）最新数据的出台，加剧了市场对厄尔尼诺天气的忧虑，这将支撑棕榈油短期继续反弹。

根据最新数据，2015年1月SOI为-7.5%，自2014年6月至今，SOI已经连续8个月为负数，厄尔尼诺天气忧虑加深。参照历史情况，对于弱厄尔尼诺现象年份，如2009—2010年期间，2009年10月至2010年3月，SOI连续6个月为负数，并于2009年10月出现低值-14.7%，马来西亚盘面棕榈油期价自2009年10月至2010年12月涨幅约77%。笔者认为，去年6月至今，SOI连续8个月为负，如果2015年2月SOI继续为负并创下新低，厄尔尼诺天气忧虑将进一步加深，这对棕榈油价格具有支撑作用。(完)