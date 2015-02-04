国泰君安期货：大连棕榈油期货受原油走强带动重拾升势

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
以下内容节选自2月4日的《期货日报》：
周二，在原油价格反弹的带动下，连棕榈油1505合约报收于4,736元/吨，涨幅为1.46%，领涨油脂市场。笔者认为，南方涛动指数（SOI）最新数据的出台，加剧了市场对厄尔尼诺天气的忧虑，这将支撑棕榈油短期继续反弹。
根据最新数据，2015年1月SOI为-7.5%，自2014年6月至今，SOI已经连续8个月为负数，厄尔尼诺天气忧虑加深。参照历史情况，对于弱厄尔尼诺现象年份，如2009—2010年期间，2009年10月至2010年3月，SOI连续6个月为负数，并于2009年10月出现低值-14.7%，马来西亚盘面棕榈油期价自2009年10月至2010年12月涨幅约77%。笔者认为，去年6月至今，SOI连续8个月为负，如果2015年2月SOI继续为负并创下新低，厄尔尼诺天气忧虑将进一步加深，这对棕榈油价格具有支撑作用。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。