金友期货：大连豆粕期货料跟随美豆弱势继续下行

1月以来，因南美大豆产区丰产前景良好，全球大豆供应压力大增。1月中旬，美豆主力合约跌破1,000美分/蒲式耳整数关口后持续下跌，预计后市美豆将继续下探900美分/蒲式耳支撑，在美豆持续弱势下，连豆粕也难独善其身，将跟随美豆继续下行。

整体来看，南美丰产预期强烈，全球大豆产量将再创历史新高，而美豆后市需求将逐渐走弱，预计美豆仍将继续下行。而国内豆粕市场供大于求，中长期豆粕仍有下跌空间。但是值得注意的是，临近春节，饲料厂或多或少可能会进行一些节前备货，但预计备货量不大，而且近期人民币汇率大幅贬值，使得大豆进口成本并未随美盘下滑，油厂在盘面上抛售意愿减弱，预计短期内豆粕价格存在一定的支撑，但基于基本面偏空，短期豆粕止跌企稳仍难改中期弱势。(完)