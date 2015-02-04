金友期货：大连豆粕期货料跟随美豆弱势继续下行

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
以下内容节选自2月4日的《期货日报》：
1月以来，因南美大豆产区丰产前景良好，全球大豆供应压力大增。1月中旬，美豆主力合约跌破1,000美分/蒲式耳整数关口后持续下跌，预计后市美豆将继续下探900美分/蒲式耳支撑，在美豆持续弱势下，连豆粕也难独善其身，将跟随美豆继续下行。
整体来看，南美丰产预期强烈，全球大豆产量将再创历史新高，而美豆后市需求将逐渐走弱，预计美豆仍将继续下行。而国内豆粕市场供大于求，中长期豆粕仍有下跌空间。但是值得注意的是，临近春节，饲料厂或多或少可能会进行一些节前备货，但预计备货量不大，而且近期人民币汇率大幅贬值，使得大豆进口成本并未随美盘下滑，油厂在盘面上抛售意愿减弱，预计短期内豆粕价格存在一定的支撑，但基于基本面偏空，短期豆粕止跌企稳仍难改中期弱势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。