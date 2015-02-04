日本经济：物价疲弱可能会使公众的通缩心理延迟改变--央行副总裁

美国股市：开盘基本持平，投资者等待新的刺激因素
道琼工业指数下跌11.38点，或0.05%，至20,995.56点；标准普尔500指数上升0.23点，或0.01%，至2,399.52点；纳斯达克指数涨0.21点，至6,100.97点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
“但实质价格和通胀预期趋势互相影响。因此如果实质物价短期内有下行压力，可能就会推迟通缩思维的转变，”岩田规久男在对商界领袖发表讲话时表示。
日本央行去年10月扩大货币刺激举措，以防止油价下跌及由此造成的通胀放缓，令摆脱通缩的时间推迟。此后其一直维持政策稳定。(完) (编译 许娜/李爽 审校 李婷仪/龚芳)
道琼工业指数下跌11.38点，或0.05%，至20,995.56点；标准普尔500指数上升0.23点，或0.01%，至2,399.52点；纳斯达克指数涨0.21点，至6,100.97点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得