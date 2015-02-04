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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 10:02 BJT

日本经济：物价疲弱可能会使公众的通缩心理延迟改变--央行副总裁

“但实质价格和通胀预期趋势互相影响。因此如果实质物价短期内有下行压力，可能就会推迟通缩思维的转变，”岩田规久男在对商界领袖发表讲话时表示。

日本央行去年10月扩大货币刺激举措，以防止油价下跌及由此造成的通胀放缓，令摆脱通缩的时间推迟。此后其一直维持政策稳定。(完) (编译 许娜/李爽 审校 李婷仪/龚芳)
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