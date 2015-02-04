港报财经评论：国策重环保，光国可收集--经济日报2月4日

国策重环保，光国可收集/林瑞芬 A股金融股带领反击看淡的投资者，上证昨收3,204，升2.45%。恒指昨报24,554，升0.3%，守稳24,300；国指收报11,768，升1.6%。中国内地创业板股指数昨创新高，上证亦回升。工行触60天线及时反弹回升，内险股反弹势更劲，国寿涨近9%。败也金融，成也金融，在金融股初步有反弹下，A股跌势稳。外资通过“沪股通”净买入额近50亿港元，占比39%，1月14日以来最多，反映外资开始抄底。 只是资金面而言，一方面是抽紧不利大市，如融资融券活动受约束；24只新股将于下周密集发行，料冻资高达2.6万亿人民币；人民币持续贬值可能导致的热钱流出压力加大等。另一方面，澳洲央行昨宣布减息，指标利率从2.5%下调25点子至2.25%。继续有环球央行加入放水，人行货币政策保持弹性空间。中国经济面弱，加上，春节在夕，央妈续作宽松市场货币的安排。据报人民银行公开市场昨进行900亿人民币的逆回购操作，其中七天期350亿港元，28天期550亿人民币，短期活水还是灌。A股在资金面因素博弈下，可守3,000楼上，但阻于3,350至3,400，区间反覆波动势未扭，待两会释改革细节，提振股市。 联想 股价昨涨7.3%至10.92人民币。有传联想拟竞购全球第三大晶片商Marvell，不过，季绩胜预期最实际。集团于截至2014年12月底止第三财季，录得应占溢利为2.53亿美元，按年倒退4.5%，除税前溢利2.74亿美元，但优于市场预期。去年第三季，毛利率则较上年度增加2.3百分点至14.9%；首三季总计毛利率亦较上年度增加1%至14%，此乃经营指标的良好启示。SystemX及摩托罗拉移动已开始入帐，市场更关注并购后的协同效应。个人电脑业务，相对已是成熟业务，增长的预期空间有限，维持跑赢同业已是不俗。根据行业初步估计，联想进一步巩固其全球个人电脑市场排名第一之位置，并在本财年第三季度达到20%的历史新高，并且连续七个季度成为全球个人电脑最大厂商。(B06)

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社保虽减持，工行不看淡/余少文 中国内地股市反弹，带动国企指数重上50天平均线，但后市走势仍不明朗，虽见社会保障基金减持工商银行 ，惟工行盈利平稳增长下，股价愈跌愈吸引。美股走高，A股昨日亦先低后急升，刺激国企指数午后显着回升，全日升190点或1.6%，收报11,768点，成交额152亿港元，但只有50%主板H股可以随大市上升；而红筹指数升38点或0.9%，收报4,518点，成交额73亿港元。 国指虽重上50天平均线，但仍未摆脱在50天平均线争持的局面，或等10天、20天和50天平均线汇聚后才有方向，但指数要重上12,000点才可能扭转调整压力。若然指数未能向上突破，则下试11,000点的机率更大。而近日提及的内银股，虽面对不少利淡因素，昨日差不多全线上升，即使工行遭社保基金减持，但昨日股价表现先硬净后倒升1.5%收报5.58港元，股价在利淡因素下仍然表现良好，不排除股份会是下一轮升市的火车头。 至于社保减持工行，是意料之外，因为社保基金会长线持有重点银行的股份，尤其中国内地第一大银行，其上周二减持4,570万股或0.05%工行股份，每股作价5.74港元，套现2.6亿港元，仍持有9.98%，不排除会继续减持。然而，社保基金过去一直被视为中国内地股市风向标，一旦积极入市，便是升市前夕，沽货则是跌市前夕，故其减持工行，或多或少令人担心后市，尤其沽出价跟今年高位5.9港元相距不远，即在高位套利，其股价走势亦跟国指相似，目前同样在50天平均线争持，守得住，可以在5.4港元至5.8港元区间上落，以时间和上落走势来消化沽压，故目前对工行毋须看淡。从基本因素来看，工行去年首三季盈利升7%至2,205亿人民币，彭博综合证券商测，全年盈利只升5%至2,758亿人民币，即第四季盈利增速会放缓。实际上，包括工行在内的内银股，高增长日子已经过去，未来是高单位数还是低单位数增长而已。(B07)

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