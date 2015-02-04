中国金融：人民币跨境使用活跃度不减，对外直接投资中占比提高--中行

路透北京2月4日 - 中国银行 最新发布的去年12月份跨境人民币指数（CRI）为256点，较上月提高5点，显示尽管人民币面临兑美元贬值的阶段性表现和压力，但人民币跨境使用的活跃度依然不减；此外，人民币在直接投资中的使用水平环比提高。

该份报告指出，去年12月份，人民币在全球支付结算的使用份额达2.17%左右，继11月份后再次超过2%，人民币成为仅次于美元、欧元、英镑、日圆的第五大支付结算货币。

“境内外客户对跨境人民币产品和服务的需求不断增加，形成了推动人民币国际化不断深化发展的内生动力。”报告称。

报告显示，去年12月份，美元、欧元、英镑、日圆的跨境使用活跃度指数分别较6月份变动0.4%、-2.7%、-5.5%、2.5%；同期人民币跨境使用活跃度从246上升至256，上升4.1%。人民币与主要国际货币的差距继续缩小。

中行指出，报告期内，人民币在直接投资中的使用水平提高。去年12月份人民币对外直接投资环比增长68%，人民币对外直接投资占当月中国对外直接投资的比重上升至18%，对外直接投资成为人民币对外输出的重要通道。

中行表示，2015年，“一带一路”将成为人民币跨境使用新走廊，通过直接投资净输出人民币有望成为人民币稳定输出的一个重要力量，与贸易等经常项目共同构成人民币“走出去”的新模式。

中国国家外汇管理局周二公布，2014年四季度资本和金融项目逆差912亿美元，超过全球金融危机时2008年四季度的468亿美元逆差，创出1998年有纪录以来的新高。

此前，央行官员撰文指出，资本输出是人民币国际化的选择，继续通过贸易渠道输出人民币以推进人民币国际化面临中国贸易结构制约以及导致国际收支不平衡和外汇储备进一步积累的问题。（完）

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