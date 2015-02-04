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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 10:01 BJT

芝加哥期市：小麦两日涨势扩大到5%，玉米和大豆亦上扬

3月玉米期货 上涨0.4%，报每蒲式耳3.87-1/4美元，该期约上日
劲扬4.4%，触及每蒲式耳3.88-1/2美元，创下1月21日以来最高水平。
    
    美国农业部驻巴西专员下调巴西大豆收成预估，因当地发生乾旱。
    
    埃及GASC周二购买了30万吨3月上半月出货的罗马尼亚与法国小麦。
    
    沙特阿拉伯国家谷物机关GSFMO周一表示，已标购69万吨硬麦。
    
    伊拉克贸易部周二表示，该国已发布国际标单，准备购买至少5万吨
小麦，来源可能为美国、加拿大、澳洲或俄罗斯。
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           517.50     3.75  +0.73%    +5.02%     556
.22   43
    CBOT玉米           387.25     1.50  +0.39%    +4.73%     392
.31   58
    CBOT大豆           990.00     3.00  +0.30%    +3.18%    1009
.43   58
    CBOT稻米           $10.49    $0.11  +1.01%    +1.80%     $11
.38   32
    美国原油           $52.21   -$0.84  -1.58%    +5.33%     $49
.51   65
    汇率
    欧元/美元          $1.147  -$0.001  -0.10%    +1.12%
    美元/澳元           0.780    0.001  +0.09%    -0.04%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

   

 (编译 李爽/陈宗琦；审校 龚芳/于春红)

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