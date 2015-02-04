芝加哥期市：小麦两日涨势扩大到5%，玉米和大豆亦上扬

3月玉米期货 上涨0.4%，报每蒲式耳3.87-1/4美元，该期约上日 劲扬4.4%，触及每蒲式耳3.88-1/2美元，创下1月21日以来最高水平。 美国农业部驻巴西专员下调巴西大豆收成预估，因当地发生乾旱。 埃及GASC周二购买了30万吨3月上半月出货的罗马尼亚与法国小麦。 沙特阿拉伯国家谷物机关GSFMO周一表示，已标购69万吨硬麦。 伊拉克贸易部周二表示，该国已发布国际标单，准备购买至少5万吨 小麦，来源可能为美国、加拿大、澳洲或俄罗斯。 --------------------------------0117GMT--------------------- -- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 517.50 3.75 +0.73% +5.02% 556 .22 43 CBOT玉米 387.25 1.50 +0.39% +4.73% 392 .31 58 CBOT大豆 990.00 3.00 +0.30% +3.18% 1009 .43 58 CBOT稻米 $10.49 $0.11 +1.01% +1.80% $11 .38 32 美国原油 $52.21 -$0.84 -1.58% +5.33% $49 .51 65 汇率 欧元/美元 $1.147 -$0.001 -0.10% +1.12% 美元/澳元 0.780 0.001 +0.09% -0.04% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/陈宗琦；审校 龚芳/于春红)