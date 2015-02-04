港报财经评论：基金“倒贴”买债有理--信报2月4日

基金“倒贴”买债有理/习广思

澳洲央行昨天宣布把基准利率降至创纪录新低，与其他央行一同抵御通缩，加入货币宽松行列。本周初才说过，今年以来已有至少10家央行减息放水，全球股市岂会无反应。今年货币战产生了不少市场怪现象，可谓前所未见，例如负利率的国债，却有人争住要买。澳洲央行政策委员会举行会议后，行长GlennStevens宣布，把隔夜现金利率目标下调25个基点，至2.25%。参与彭博调查的29位经济学家中，仅7人预计到这一结果，其余均预计央行按兵不动。货币市场此前走势显示，澳洲央行减息机会率约60%。减息结果一公布，澳元迅即大跌，一度跌逾2%，创多年来新低。

澳洲央行上次减息是在18个月前，当时尚未有环球央行大放水，只是铁矿石价格持续下跌，令澳洲央行担心当地经济前景而作出相应行动。事实上，澳洲长期依赖原材料出口，占该国出口收入20%的铁矿石价格重挫，且全球央行纷纷实施宽松政策，相对的高息有可能推动澳元上扬。去年第二季，市场人士曾预期澳洲息率见底，当时纽西兰央行三度加息，澳元也跟随纽元转强，殊不知半年过后，市场由炒加息变炒减息，这是相当罕见的情况，因为澳洲地产市道没有明显转差，经济亦没有“走样”，只不过是环球央行转“鸽”，澳洲也来跟风放水。

在央行减息潮下，德国10年期国债孳息率，低于日本10年期国债孳息率，这是前所未见，前者报0.332%，后者报0.366%。日本10年期国债创出20个月以来最大跌幅，因为早前国债标售出现2013年7月以来最弱需求。日本标售2.4万亿日圆（210亿美元）10年期国债，投标倍数为2.68，不仅低于上月的3.42，同时低于以往10次标售的平均水平3.7。以上现象反映专门投资国债市场的大型债券基金，已转投其他货币市场的国债，尽管这些国债的息率已低无可低，甚至是负利率。投资负收益的国债理由何在？负收益等于把国债持有至到期时，赎回本金低于投资者买入时投入的金额，可以说买入负利率国债，等于买入注定亏损的投资，而这正是德国、瑞士等国家短期债券的情况。(B02)

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美元强止蚀位宜高入市价逾5%/苏子

目前看好美元大方向的走势已成为市场主流共识，至于支持美元造好因素，相信连不懂汇市的人也知道与联储局已结束所有QE措施、美息在今年中有极高机会被调高有关。本来联储局即使加息，基于市场早于1年前已开始炒作话题及加息幅度肯定不多，故应在“好消息”出现后，美元将有极高机会出现较大幅度调整。可惜，其他发达国如澳洲却已把息口调低，欧罗区下月亦将开始启动新一轮QE措施，瑞士更已实行负利率政策，结果会迫使市场大量闲资继续涌向美元，故美元即使往下调整，空间相信也不大，顺势买美元的策略肯定不错。投资者若沽美元博超买调整的逆势策略，宜见好即收及不宜过于贪婪。

然而，对顺势入市的投资者来说，也非全无风险，尤其注意价位突然快上快落的波幅风险。由于不少汇市投资者根据技术分析制订交易策略及止蚀位，而国际大户却利用技术走势来制造陷阱，使大量止蚀盘涌进市场以扩大价位波幅，从而令一些即使顺势入市的投资者（尤其使用高杠杆持仓）可能提早止赚离场，平白错过美元之后更为凌厉升幅所带来的庞大利润。

故对那些已顺势买入美元的投资者而言，建议把止蚀位设在入市价位远一点，如最好有5%以上距离，最重要是，同时要用少于8倍的杠杆比率来持有美元长仓，并且在建立仓位后不宜过于贴市，即经常盯紧汇价的上落，否则，即使看中了美元上升的大趋势，却只能赚取到蝇头小利，永远与赢大钱无缘。对不少汇市投资者而言，由于汇价每天的波幅往往不足1%，因此多数会用极高的杠杆比率（例如20倍或更高），但不少用高杠杆比率的投资者，最后的收场是一旦汇价的波幅突然一下子扩大，便很易把过去一段长时间里累积赚取到的利润化为乌有，到头来“得个桔”；对于一般投资者而言，其实只要用上正确的交易策略，即使只是采用大约5倍杠杆比率，每月的回报率亦可以非常惊人，根本毋须用上过高的杠杆比率。(B12)

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