港报社评：拉布残民以逞，必须票债票偿--文汇报2月4日

由于现在已经有两个署是由商务及经济发展局拨去新的创新及科技局，因此创科局拨款只需3,500万元，也就是说3,500万可以成立一个新的局。但根据立法会秘书处统计，因响钟、拉布、流会不断，上个立法年度立法会共浪费70小时，直接造成数千万元的公帑损失。也就是说，上个立法年度拉布议员所浪费公帑已超逾创科局所需拨款3,500万元。拉布议员浪费的公帑超过成立创科局的拨款，是可忍，孰不可忍！今个立法年度已过去3个月，至今没有1项工程拨款通过，可见拉布议员对经济民生祸害之深。