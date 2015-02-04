港报社评：拉布残民以逞，必须票债票偿--文汇报2月4日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
反对派议员继续用拉布手法，拖延开设创新及科技局。特首梁振英再次批评指出，拉布问题越来越普遍及严重，社会不能沉默。
由于现在已经有两个署是由商务及经济发展局拨去新的创新及科技局，因此创科局拨款只需3,500万元，也就是说3,500万可以成立一个新的局。但根据立法会秘书处统计，因响钟、拉布、流会不断，上个立法年度立法会共浪费70小时，直接造成数千万元的公帑损失。也就是说，上个立法年度拉布议员所浪费公帑已超逾创科局所需拨款3,500万元。拉布议员浪费的公帑超过成立创科局的拨款，是可忍，孰不可忍！今个立法年度已过去3个月，至今没有1项工程拨款通过，可见拉布议员对经济民生祸害之深。
拉布延误香港发展造成的损害无法估量。梁振英昨早在召开行政会议前，主动向传媒提及马云的言论，指出创新科技是全世界经济体都争取做的事，特区政府矢志让经济发展多元化，以创新科技促进香港经济发展。拉布议员阻止创科局成立，香港经济发展多元化的步伐就会停顿，年轻人向上流动的渠道就无法开拓，造成的“麻烦”非同一般。拉布议员误港殃民，戕害青年发展前途，绝对不可饶恕。
近年来，立法会响钟、拉布、流会不断，市民已经极度厌倦，电视直播有关会议，市民往往转台或者关闭电视机。但是，看看直播或者也有好处，拉布议员残民以逞，市民可透过电视直播“一个一个认到”哪些议员拉布，年底区议会选举以及明年立法会选举，必须向拉布议员算帐，用选票惩罚他们。(A04)
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路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
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