港报社评：防城规会变跛脚鸭--星岛日报2月4日

城市规划委员会昨日连番受挫，既输了4个分区大纲草图的“半场”官司，又要腰斩新界东北新发展区的公众申述会，为日后城规会的有效运作投下重重阴影。

商会反对城规会为区内发展高度设限，昨日遭法官驳回，城规会在对发展设限的权力方面，原则上赢了，却在处理程序上输了，法官指城规会违反程序公义，没有充分考虑商会意见就下决定。诉讼双方今次各有胜负，不满结果者可能向更高级的法庭上诉，令这宗由入禀至今已经4年的官司，继续悬而未决。

法官指出城规会违反程序公义的地方，部分会有助城规会改善程序，部分却会打击城规会的有效运作，甚至可能产生连锁效应，令其他项目决定都备受挑战。

城规会委员不乏日理万机的社会及专业人士，不可能要他们百分百出席会议。委员会面对现实限制，缺席者可以补看会议记录了解申诉情况，尤其是法例规定申诉者的口述内容，不能脱离早前所交书面陈述的理据，故此委员只要“温好书”，就算缺席一、两次会议，都可以兼顾各方意见后作出决定。

现时城规会要求委员投入的精神时间已经倍增，如果依足法官定下的条件处事，难以运作，对委员的要求更是不切实际，结果不但大幅拖慢效率，又不会令决策更加公正，长远而言更难觅得社会才俊加入工作。法庭的判决凸显了今天城规会的困局，城规会除了考虑上诉，还可藉此机会设法精简现时的决策过程。(A04)

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