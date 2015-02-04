基金观点：中国有降息、深港通等利多可期，股市拉回可参与--元大宝来投信

路透台北2月5日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信发表最新的陆港股评论称，大陆股市去年第四季在沪港通落实、央行降息与房地产信贷政策放松激励下，引爆大型蓝筹股的资金行情，上证综合指数短短4个月狂飙六成创3,406点波段新高后拉回。市场资金在赚钱效应推动大举入市，也导致融资杠杆不断放大，融资买入的成交量分别占金融和房地产类股成交量的24.1%和18.6%，上海股市的历史实际波动率也达到2009年11月以来的最高水准。在涨幅已大的获利回吐卖压开始涌现与中国证监会出面纠正多家券商的融资融券业务违规，银行、保险、地产、券商这些主要融资标的等领涨类股拉回整理，市场现进入盘整阶段。

这波领军反弹的类股中，只有证券股明显受惠于融资融券与其他创新业务快速增长，基本面有较大的好转，保险股则受惠于股市大涨的业外转投资挹注，而地产股是源于房地产调控的放松。银行个股的基本面没太大变化，其获利成长难再现2位数增长，银行股反弹主因为先前本益比与股价净值比偏低的估值修复。短线陆股由于涨幅已大，已脱离基本面，若要再攻则需待大陆总体经济有明显转强，唯短期经济仍处弱复苏态势，暂无法支持指数持续上攻。

代表大企业景气的大陆官方版本1月份中国制造业采购经理指数PMI为49.8，比12月下降0.3，表示大型制造业营运尚难脱离景气底部。而再早前公布的1月滙丰中国制造业PMI 指数49.8，较12月49.6小幅回升，但仍低于50，显示中小企业生产经营持续低迷，产出、订单、采购则略升至50以上，回升主因估计来自2014年11、12月货币信贷政策放松及油价下跌带来的消费改善，后续PMI可能再度下滑。国务院发改委半个月内批准11个基建项目，共投资人民币1,193亿元，而央行也已重启中止相当时日的7天与28天的逆回购及续做到期的中期借贷便利MLF，对市场注入资金以缓解即将来到的春节期间大量资金需求。

统计局公布2014年12月工业企业利润数据，与2013年同期相比下滑8%。油价大跌导致石油加工相关行业利润大幅下挫，煤炭行业获利也惨淡，汽车、器材制造、电气机械则表现略好转，疲弱的12月工业企业利润增速放缓反映出需求增长乏力，加大政府放松政策的压力。近期欧洲央行正式推出欧版QE，也将提高中国降息和降准的机率，大陆央行近期虽一再利用MLF与公开市场操作对市场注入中短期流动性资金，但若要银行提高放贷意愿与额度来刺激经济实质增长，则需基础货币的长期投放及降低市场的资金成本，预计今年上半年大陆央行会各降息与存款准备金率一次，农历春节前先调降存款准备金率的可能性极高。

近期市场关注另一焦点为人民币会否再度贬值，在中美欧日货币政策分化的背景下，短期人民币确实存在小幅贬值压力，但中国有3.84兆美元的外汇存底，以及大量的欧美国债等资产，中国央行对汇率有较强的干预能力，且中国经济几年内还能维持GDP6%-7%增长水准，加上人民币现正处于国际化进程，维持人民币强势有助于中国未来实现人民币取代日元形成美元、欧元、人民币三足而立的国际战略目标，所以人民币不存在大幅贬值的可能性。