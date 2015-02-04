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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 09:56 BJT

台湾股市：刺激政策提振大盘延续涨势，券商股扬升

路透台北2月4日 - 台股周三早盘盘中涨0.8%，支撑股市的刺激计划
提振投资者人气，元大金控 等券商股带动大盘涨势。
    
    0130GMT，加权股价指数 升至9,524.55点，追随周边地区股市
涨势。该指数上日升0.7%。
    
    元大金控涨2.6%，群益金鼎证券 上扬2%，整体金融保险类
指数 升1%。
    
    台湾金管会周二宣布股市扬升方案，其中包括台股涨跌幅限制由7%放
宽至10%，将于8月3日正式实施。 (完)

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