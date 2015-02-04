港报社评：官民不按牌理出牌，政治斗争伤害社会--明报2月4日

立法会本立法年度复会之后，泛民议员开展不合作运动，以“拉布”瘫痪议事，阻挠政府施政；政府则以调动议程等方式，争取个别事项在财务委员会获拨款通过。政府与泛民议员的政治斗争愈来愈激烈，社会承受着有形无形的损失。按立法会目前的情况，不仅难以落实政策措施，改变停滞不前的局面，连有效管治也成为奢侈的憧憬。香港前景使人忧心忡忡。

最近数月泛民议员虽然美化“拉布”等不合作做法，但是一些调查结果，反映市民较多地以负面看待他们。

港大民意研究计划最新民意调查结果显示占领行动之后，建制阵营议员开始恢复元气，泛民议员则继续失势。泛民议员评分普遍沉降，显示市民“心中的一把秤”在发挥作用，若泛民漠视相关信息，在政治上或许要付出代价。

公众“拉布”等视为激烈作为，尚未知道，不过，泛民议员不正常议事采用激烈言辞，以往只见诸少数几名议员，现在则是大多数泛民议员都受到不同程度感染，公怎样看待这些变化，值得留意。

泛民议员的不合作做法，主要是冲着特首梁振英而来，这种对人不对事的取态，舆情总的而言对泛民议员不利；泛民一贯以代表民意自居，但是在占领行动、政改方案和不合作运动，泛民议员取态明显与民意有落差。公众的不满与期盼，已经在不少方面显露出来，未知尊贵的立法会议员是否愿意看得到、听得见。(A04)

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