日本股市：盘中大涨2%，金融类股领涨

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
三菱UFJ金融集团 股价涨5.2%，同业三井住友金融集团(SMFG ) 亦升2.7%。东京证交所银行股指数 涨3.6%。 “银行业获利丰厚，提高了投资者的预期，认为银行会提高对股东的 回报，”Monex Securities市场分析师Toshiyuki Kanayama说。 尽管日债收益率周二突然跳涨刺激国内股市的一些卖盘，但长债收益 率走高也被市场认为长期内有利于银行业的营收。 这种想法也让保险股受益，因保险公司很大一部分投资投向了国内债 券。东京证交所保险股指数 涨3.6%，第一生命保险 上 扬4.8%。 日本国际石油开发帝石 涨4.1%，三菱商事 涨4.1%， 后者将在今日稍后财报。 东证股价指数 劲升2.1%，JPX-日经400指数 亦涨2 .1%。(完)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。