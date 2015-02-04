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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 10:06 BJT

日本股市：盘中大涨2%，金融类股领涨

三菱UFJ金融集团 股价涨5.2%，同业三井住友金融集团(SMFG
) 亦升2.7%。东京证交所银行股指数 涨3.6%。
    
    “银行业获利丰厚，提高了投资者的预期，认为银行会提高对股东的
回报，”Monex Securities市场分析师Toshiyuki Kanayama说。
    
    尽管日债收益率周二突然跳涨刺激国内股市的一些卖盘，但长债收益
率走高也被市场认为长期内有利于银行业的营收。
    
    这种想法也让保险股受益，因保险公司很大一部分投资投向了国内债
券。东京证交所保险股指数 涨3.6%，第一生命保险 上
扬4.8%。
    
    日本国际石油开发帝石 涨4.1%，三菱商事 涨4.1%，
后者将在今日稍后财报。
    
    东证股价指数 劲升2.1%，JPX-日经400指数 亦涨2
.1%。(完)

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