日本股市：盘中大涨2%，金融类股领涨

三菱UFJ金融集团 股价涨5.2%，同业三井住友金融集团(SMFG ) 亦升2.7%。东京证交所银行股指数 涨3.6%。 “银行业获利丰厚，提高了投资者的预期，认为银行会提高对股东的 回报，”Monex Securities市场分析师Toshiyuki Kanayama说。 尽管日债收益率周二突然跳涨刺激国内股市的一些卖盘，但长债收益 率走高也被市场认为长期内有利于银行业的营收。 这种想法也让保险股受益，因保险公司很大一部分投资投向了国内债 券。东京证交所保险股指数 涨3.6%，第一生命保险 上 扬4.8%。 日本国际石油开发帝石 涨4.1%，三菱商事 涨4.1%， 后者将在今日稍后财报。 东证股价指数 劲升2.1%，JPX-日经400指数 亦涨2 .1%。(完)