港报社评：“贴钱”买债岂有此理，负息年代一题二问--信报2月4日

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
环球经济气虚力弱、通胀似有还无，央行扭尽六壬，透过诸般手段刺激增长。举其大者，便有欧洲央行推出1.1万亿欧罗量化宽松计划、加拿大和澳洲先后减息4分1厘、新加坡金管局藉降低坡元政策区间斜度减慢汇率上升步伐、丹麦两周内三度调低基准存款利率，以及盛传人民银行可能藉扩大汇率波幅应对如火如荼的“货币战”。
美国经济稳步复苏、失业率持续下降，10年和30年期国债孳息仍旧一跌再跌；欧罗区核心国长债孳息朝零进发，投资者依然爱不释手的底因。买欧债，只因通缩环境有助提高债券的实质(real)回报，而买美债则因名义孳息低极不够欧债低，吸引力始终不失。
名义孳息低于零的公债，迄今仍以发达国5年期以下类别为主，10年期债息陷入负数的国家，显例只有瑞士。德国10年息已低至0.3厘，整个欧罗区的均值亦创出0.68厘历史新低。市场需求若进一步推高债价，发达国尤其欧罗区长息由正入负，只是时间问题。
投资者“贴钱”买债，何以心甘？原因不外有二：一、安全至上，输少当赢；二、债券当作股票炒，重赚价不重收息。
在第一种情况下，投资者为免大蚀(购买风险资产)而接受小亏(持有长期国债)。这无异于认定其他资产在长达10年的时空里难赚分毫，能不大亏已属万幸。若非经济前景极度暗淡，投资者怎会悲观至斯？
在第二种情况下，市场参与者视债为股，反正有央行这个大买家压场，二手转售有价有市，谁还在意债券到期能否足额取回本金？
哪个情境较接近事实，见仁见智。在负息年代，债券投资者面对的最大风险并非“稳赔不赚”，而是央行措施出乎意料救活经济，发达国逐渐摆脱通缩。真有那么一天，德法等欧洲大国孳息不必重上债务危机前的“正常”水平，只要返回2012年重灾期的水位，也足以制造一大批“债蟹”！(A02)
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路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。