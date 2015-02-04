更新版 1-《独家新闻》希腊三家主要银行动用20亿欧元紧急援助--消息

欧洲央行批准希腊银行使用紧急融资额度已有两周，将在周三重新评估状况，藉时可能是一场氛围紧绷的会议。德国央行对希腊动用这样的融资有诸多批评，认为那可能被用来支持希腊政府，吸纳其新发行的短债；若没有那些资金，希腊新发短债可能有困难，或发售成本较高。

消息人士称，自欧洲央行1月21日批准使用ELA工具以来，这几家银行已从希腊央行借入约20亿欧元资金。消息人士拒绝透露动用该工具的银行名称。

申请动用该工具，是在Eurobank和Alpha银行申请动用紧急融资来防范未然后所提出，因银行客户在希腊提前选举前一直在提取现金；而选后存款仍持续外流，但银行界人士表示本周外流的情况已开始缓和。