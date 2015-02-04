更新版 1-《独家新闻》希腊三家主要银行动用20亿欧元紧急援助--消息

中国资管：上周27款集合信托产品发行，总计划募集规模环比增长23%
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
欧洲央行批准希腊银行使用紧急融资额度已有两周，将在周三重新评估状况，藉时可能是一场氛围紧绷的会议。德国央行对希腊动用这样的融资有诸多批评，认为那可能被用来支持希腊政府，吸纳其新发行的短债；若没有那些资金，希腊新发短债可能有困难，或发售成本较高。
消息人士称，自欧洲央行1月21日批准使用ELA工具以来，这几家银行已从希腊央行借入约20亿欧元资金。消息人士拒绝透露动用该工具的银行名称。
申请动用该工具，是在Eurobank和Alpha银行申请动用紧急融资来防范未然后所提出，因银行客户在希腊提前选举前一直在提取现金；而选后存款仍持续外流，但银行界人士表示本周外流的情况已开始缓和。
根据紧急流动性援助规定，如经欧洲央行批准，各国央行可向商业银行提供贷款。(完) (编译 孙茉莉/张若琪 审校 许娜)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。