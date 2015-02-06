《香港报摘》--其他报纸重要消息2月6日

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
**明报**
--市场消息透露，香港宽频昨已通过上市聆讯，将于2月24日举行路演，涉及规模7亿美元，预计下月初挂牌。
--前平安保险 QFII部门主管郭子中创立的ChinaQFII.com在港成立办事处，计划协助包括QFII在内的海外基金进入内地，寻觅直接投资机会。
**东方日报**
--利福地产 预期公司截至2014年12月底止年度将录得不多于1,400万港元亏损，按年转盈为亏。
**苹果日报**
--据接近亚视卖盘消息人士透露，早前已入标竞投亚视大股东黄炳均手上10.75%股权的名单中，包括大连万达集团董事长王健林、亚视前老板邱德根儿子邱达昌、全国政协委员兼香港资源主席黄英豪，以及投资影音连锁店hmv的汇友资本大股东胡景邵。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/张喜良)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。