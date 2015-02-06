《香港报摘》--其他报纸重要消息2月6日

**明报**

--市场消息透露，香港宽频昨已通过上市聆讯，将于2月24日举行路演，涉及规模7亿美元，预计下月初挂牌。

--前平安保险 QFII部门主管郭子中创立的ChinaQFII.com在港成立办事处，计划协助包括QFII在内的海外基金进入内地，寻觅直接投资机会。

**东方日报**

--利福地产 预期公司截至2014年12月底止年度将录得不多于1,400万港元亏损，按年转盈为亏。

**苹果日报**

--据接近亚视卖盘消息人士透露，早前已入标竞投亚视大股东黄炳均手上10.75%股权的名单中，包括大连万达集团董事长王健林、亚视前老板邱德根儿子邱达昌、全国政协委员兼香港资源主席黄英豪，以及投资影音连锁店hmv的汇友资本大股东胡景邵。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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