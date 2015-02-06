《香港报摘》--信报2月6日

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
**头版头条**
--希腊危机再度升温，希腊及债权人的立场转趋强硬，欧洲央行突然停止接受希腊债券作为贷款抵押品，德国更表明不会让步。消息拖累欧洲股市，重灾区希腊股市初段曾挫9%；债市也大受影响，三年期希腊国债孳息升至近20厘。
**其他**
--柬埔寨赌业股金界控股 管理层透露，未来两个月内拟再与最少两间澳门博彩中介合作。今年金界大力吸纳大中华地区贵宾博彩豪客，市场看好其贵宾厅转码数可突破百亿美元。
--美国云端视像会议公司Zoom完成第三轮3,000万美元融资，获长和系主席李嘉诚私人持有的维港投资及雅虎共同创办人杨致远加码注资，令融资总额增至4,550万美元。
--奥思集团 大股东兼前行政总裁余丽丝，因涉嫌进行内幕交易，昨被证监会辖下部门裁定，禁止她担任任何上市法团的董事，或参与任何上市法团的管理，为期两年。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。