《香港报摘》--信报2月6日

**头版头条**

--希腊危机再度升温，希腊及债权人的立场转趋强硬，欧洲央行突然停止接受希腊债券作为贷款抵押品，德国更表明不会让步。消息拖累欧洲股市，重灾区希腊股市初段曾挫9%；债市也大受影响，三年期希腊国债孳息升至近20厘。

**其他**

--柬埔寨赌业股金界控股 管理层透露，未来两个月内拟再与最少两间澳门博彩中介合作。今年金界大力吸纳大中华地区贵宾博彩豪客，市场看好其贵宾厅转码数可突破百亿美元。

--美国云端视像会议公司Zoom完成第三轮3,000万美元融资，获长和系主席李嘉诚私人持有的维港投资及雅虎共同创办人杨致远加码注资，令融资总额增至4,550万美元。

--奥思集团 大股东兼前行政总裁余丽丝，因涉嫌进行内幕交易，昨被证监会辖下部门裁定，禁止她担任任何上市法团的董事，或参与任何上市法团的管理，为期两年。（完）

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