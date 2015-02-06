《香港报摘》--经济日报2月6日

**头版头条**

--去年香港整体私宅楼价按年升13%，430平方尺或以下的楼盘升幅达15%，整体楼价连续六年累升1.65倍，小户型更飙近两倍。学者指楼市陷“疯升”状态。

**其他**

--长和系世纪重组有新进展，长实 重组方案一旦通过，“长实时代”将于3月10日终结，并于同月18日以“长和”之名在联交所买卖。

--内地反腐风暴持续，据中央纪委监察部网站资料，中央自2月3日起，逐一巡视内地中国联通、东风、神华等多家巨型国企，发现内部均有贪腐、勾结、私相授受等问题。不过，报导未有指明今次涉事属母公司层面，或是旗下上市公司。（完）

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