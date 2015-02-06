《香港报摘》--经济日报2月6日

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
**头版头条**
--去年香港整体私宅楼价按年升13%，430平方尺或以下的楼盘升幅达15%，整体楼价连续六年累升1.65倍，小户型更飙近两倍。学者指楼市陷“疯升”状态。
**其他**
--长和系世纪重组有新进展，长实 重组方案一旦通过，“长实时代”将于3月10日终结，并于同月18日以“长和”之名在联交所买卖。
--内地反腐风暴持续，据中央纪委监察部网站资料，中央自2月3日起，逐一巡视内地中国联通、东风、神华等多家巨型国企，发现内部均有贪腐、勾结、私相授受等问题。不过，报导未有指明今次涉事属母公司层面，或是旗下上市公司。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。