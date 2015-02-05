《港报快速浏览》--2月5日报摘,社评及财经评论****

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--------------------------------报纸摘要--------------------------------
《香港报摘》--信报
《香港报摘》--经济日报
《香港报摘》--其他报纸重要消息
----------------------------------社评----------------------------------
港报社评：提升防疫级别，应对流感危机--文汇报
港报社评：研议调整一签多行，减滋扰免激化矛盾--明报
港报社评：人行突降准，人民币汇价更添压--经济日报
港报社评：中央开水闸，免经济转型硬着陆--星岛日报
港报社评：规管内地游客陋习，不要轻言扩自由行--信报
---------------------------------财经评论--------------------------------
港报财经评论：2月风险胃纳重开--信报
港报财经评论：内银被减持，人行来护价--经济日报
-----------------------------------其他-----------------------------------
中国报摘
台湾报摘
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