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亚洲 | 2015年 2月 5日 星期四 10:01 BJT

****《港报快速浏览》--2月5日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要--------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                    
 《香港报摘》--经济日报                                                
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
 
 ----------------------------------社评----------------------------------
 港报社评：提升防疫级别，应对流感危机--文汇报                          
 港报社评：研议调整一签多行，减滋扰免激化矛盾--明报                    
 港报社评：人行突降准，人民币汇价更添压--经济日报                      
 港报社评：中央开水闸，免经济转型硬着陆--星岛日报                      
 港报社评：规管内地游客陋习，不要轻言扩自由行--信报                    
 
 ---------------------------------财经评论--------------------------------
 港报财经评论：2月风险胃纳重开--信报                                   
 港报财经评论：内银被减持，人行来护价--经济日报                        
 
 -----------------------------------其他-----------------------------------
 中国报摘                                                                
 台湾报摘                                                                
    
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