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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 09:50 BJT

****《港报快速浏览》--2月6日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要--------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                    
 《香港报摘》--经济日报                                                
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
 
 ----------------------------------社评----------------------------------
 港报社评：金管局有需要收紧按揭--文汇报                                
 港报社评：推动市民接种疫苗防流感，减医疗压力--明报                    
 港报社评：遏流感肆虐，靠政府更靠自己--经济日报                        
 港报社评：高风险劏房未除，须加强规管--星岛日报                        
 港报社评：防疫只怕不小心，从来不怕太谨慎--信报                        
 
 ---------------------------------财经评论--------------------------------
 港报财经评论：美国就业消费，市场定海神针--信报                        
 港报财经评论：A股去杠杆，疯牛变慢牛--经济日报                         
 
 -----------------------------------其他----------------------------------
 中国报摘                                                                
 台湾报摘                                                                
    
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