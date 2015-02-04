台湾汇市：台币盘初趋升，市场减持美元多仓且台股续高

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透台北2月4日 - 台币兑美元 周三盘初趋升。汇银人士表示，国际美元显现疲态，交易员减持美元多仓，加上美股大涨带动台股续高，外资仍偏向汇入，均助益台币延续上日升势。
不过交易员亦指出，市场对台币能否延续升势仍有疑虑。早盘外资虽站在美元卖方，但力道并不十分明显，进口商及油款早盘也有进场，都限制了台币的升值幅度。
〞最近怪怪的没有什么方向，亚币的贬值空间看起来是比较小一点...但也有人(央行)不希望台币太强。〞一本地银行交易员说。
汇银人士认为，台币短线主要跟进资金流向和其他亚币变动，交易盘的偏好并不明显，因考量到国际因素多变，多数为短线交投，且农历年关将近，大量持仓的意愿不高。
不过台股近来频创波段高位，他们认为外资就算没有持续大量的汇入，预估快速汇出的可能性亦不高，将让台币大贬不易。
本地时间上午10:12，加权指数 升0.66%至9,511.33点。上日收升0.66%
美元指数 上日创下逾一年最大单日跌幅，因投资者削减多头仓位，打击美元多头。今日早盘该指数在93.744附近徘徊。
市场人士预估，今日台币将在31.420-31.500元间偏强交投。早盘台币主要交易区间落在31.445-31.475；上交易日区间则在31.488-31.587。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币的一个月换汇点从溢价转向价平，显示美元在远汇市场亦略有趋弱。一个月远汇报价 暂报31.445/31.465左右，上日纽约盘收在31.458。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.420-31.500
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元疲态依旧，欧元与商品货币展翅齐升
--美国利率：应在下次声明中删除“耐心”一词，以增强灵活性--布拉德
--美国金融：若油价回升后通胀仍无起色，FED应考虑重启购债--柯薛拉柯塔
--《综述》美国工厂订单连降第五个月，未完成订单10个月来首次减少
--《焦点》希腊提出债务置换方案，但欧元区反应冷淡 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。