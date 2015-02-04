台湾汇市：台币盘初趋升，市场减持美元多仓且台股续高

路透台北2月4日 - 台币兑美元 周三盘初趋升。汇银人士表示，国际美元显现疲态，交易员减持美元多仓，加上美股大涨带动台股续高，外资仍偏向汇入，均助益台币延续上日升势。

不过交易员亦指出，市场对台币能否延续升势仍有疑虑。早盘外资虽站在美元卖方，但力道并不十分明显，进口商及油款早盘也有进场，都限制了台币的升值幅度。

〞最近怪怪的没有什么方向，亚币的贬值空间看起来是比较小一点...但也有人(央行)不希望台币太强。〞一本地银行交易员说。

汇银人士认为，台币短线主要跟进资金流向和其他亚币变动，交易盘的偏好并不明显，因考量到国际因素多变，多数为短线交投，且农历年关将近，大量持仓的意愿不高。

不过台股近来频创波段高位，他们认为外资就算没有持续大量的汇入，预估快速汇出的可能性亦不高，将让台币大贬不易。

本地时间上午10:12，加权指数 升0.66%至9,511.33点。上日收升0.66%

美元指数 上日创下逾一年最大单日跌幅，因投资者削减多头仓位，打击美元多头。今日早盘该指数在93.744附近徘徊。

市场人士预估，今日台币将在31.420-31.500元间偏强交投。早盘台币主要交易区间落在31.445-31.475；上交易日区间则在31.488-31.587。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币的一个月换汇点从溢价转向价平，显示美元在远汇市场亦略有趋弱。一个月远汇报价 暂报31.445/31.465左右，上日纽约盘收在31.458。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.420-31.500

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