港报财经评论：A股去杠杆，疯牛变慢牛--经济日报2月6日

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
A股去杠杆，疯牛变慢牛/林瑞芬 央妈出手，A股先升后回，港股续反覆。恒指昨曾高探逾25,000高位阻力，最终收24,765，升0.4%，大市成交额1,001亿港元。国指昨收11,789，升0.18%，走势论，高位形成三角形则未上破，未脱整固浪，后市要确认突破12,300方能延下一波升浪，11,500为短期的支持。 回说今趟央妈出手降准，并不意外，因在之前降息后，市场一般预期会在1月降准。事实上，环球央行已出手，央妈有条件放水。以为央妈会力压股市而忍到春节后才放水，惟最终也出手。背后也多加思考迫切出手原因，这由央行研究局经济学家马骏接受中国内地传媒访问所解读就最透彻。央妈降准而非降息，一来考量资本与金融项目已经出现逆差，外汇占款变化已经不再是创造基础货币的主要管道，需要降准提升货币供应。二来是季节性因素，春节前例牌资金紧张。三来是最近实体经济确面临的回调压力较大，比较有代表性的指标包括继续走低的PMI指数和继续减速的房地产投资等；通胀率持续走低，实际利率面临上行压力。若是第三个考量占比因素较重的，由此延伸预期今年内不会只有一次降准，还可能会降息，以力纾经济放缓的压力。 同时，是次央妈的出手措施显示，除了对金融机构的普降之外，还有一个重要的方面是对农发行和符合标准的城商行、农商行作额外幅度的定向降准。贯彻加大结构调整力度、支援小微和三农等薄弱环节和重点领域的决心。有前证监力压融资融券活动，约束银行作证券借贷，以及券商降低伞形信托的杠杆率等措施底下，A股就央妈意外于春节前降准，投资者反应相对冷静，上证先升后回1.2%，深证跌0.5%，疯牛确有变慢牛之势！事实上，见光大银行资产管理部总经理张旭阳被中国内地传媒采访明示，若股市进一步上涨，如到了3,600点，随着波动的加大，伞形信托杠杆比例肯定还要下调的启示，券商也不敢太放纵，不听高层的指示及劝喻。走势看，上证3,400阻力依旧在，60天平均线近3,000为主要支持，股市去杠杆化需时，区间反覆势至多时难料，惟以待时机向上突破趋势依然高。(B04)
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中国急放水，凸显经济差/余少文 人民银行再一次出其不意出招，可惜降准对大市的刺激程度不及去年底的减息，但凸显中国内地经济踏入2015年再转差，流动性不足，惟相信投资者对未来再降准或减息的敏感度下降。A股昨日裂口上升，可惜先升后跌。国企指数好不了多少，开市升越12,000点高见12,090点后亦开始滑落，全日只升21点或0.2%，收报11,789点，成交额增加至245亿港元，如由全日高位跌至低位计算，则跌359点，反映大户趁好消息出货；而红筹指数升14点或0.3%，收报4,582点，成交额106亿港元。 昨日傍晚突然宣布下调存款准备金率0.5%，同时对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城商行、非县域农商行额外降低存准率0.5%，农业银行额外降低存准率4%。市场估计可以释放5,000亿至7,000亿人民币，可惜大市出现反高潮现象，中港股市齐齐先升后回。一直认为中国在3月前后才出手，因为中国内地因应农历年因素，一直将1月和2月的经济数据结合分析，即使1月数据差也会等2月数据才决定后向措施，所以最快应会在3月全国人大会议前后才会降准或减息。所以央行降准是意料之外，但亦反映中国内地经济踏入2015年的情况似乎不妙，尤其流动性可能严重趋紧。 此外，央行过去经常会因应经济数据变化而在相关数据公布前，就利率或存准率作出调整，而1月贸易数据、通胀、PPI、货币供应等会在周日开始陆续公布，不排除相关数据不如人意。而按彭博综合预测，预期贸易增长会再放缓，如出口升幅回落至5.3%，进口则跌3%，跌幅较上月扩大，即使1月新增贷款可升至1.35万亿人民币，略高于去年同期的1.32万亿人民币，但年初是新增贷款最高的月份之一，加上央行去年底开始放水的因素，1月新增贷款如只有1.35万亿人民币反而是偏低。(B05)
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“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。