港报财经评论：A股去杠杆，疯牛变慢牛--经济日报2月6日

A股去杠杆，疯牛变慢牛/林瑞芬 央妈出手，A股先升后回，港股续反覆。恒指昨曾高探逾25,000高位阻力，最终收24,765，升0.4%，大市成交额1,001亿港元。国指昨收11,789，升0.18%，走势论，高位形成三角形则未上破，未脱整固浪，后市要确认突破12,300方能延下一波升浪，11,500为短期的支持。 回说今趟央妈出手降准，并不意外，因在之前降息后，市场一般预期会在1月降准。事实上，环球央行已出手，央妈有条件放水。以为央妈会力压股市而忍到春节后才放水，惟最终也出手。背后也多加思考迫切出手原因，这由央行研究局经济学家马骏接受中国内地传媒访问所解读就最透彻。央妈降准而非降息，一来考量资本与金融项目已经出现逆差，外汇占款变化已经不再是创造基础货币的主要管道，需要降准提升货币供应。二来是季节性因素，春节前例牌资金紧张。三来是最近实体经济确面临的回调压力较大，比较有代表性的指标包括继续走低的PMI指数和继续减速的房地产投资等；通胀率持续走低，实际利率面临上行压力。若是第三个考量占比因素较重的，由此延伸预期今年内不会只有一次降准，还可能会降息，以力纾经济放缓的压力。 同时，是次央妈的出手措施显示，除了对金融机构的普降之外，还有一个重要的方面是对农发行和符合标准的城商行、农商行作额外幅度的定向降准。贯彻加大结构调整力度、支援小微和三农等薄弱环节和重点领域的决心。有前证监力压融资融券活动，约束银行作证券借贷，以及券商降低伞形信托的杠杆率等措施底下，A股就央妈意外于春节前降准，投资者反应相对冷静，上证先升后回1.2%，深证跌0.5%，疯牛确有变慢牛之势！事实上，见光大银行资产管理部总经理张旭阳被中国内地传媒采访明示，若股市进一步上涨，如到了3,600点，随着波动的加大，伞形信托杠杆比例肯定还要下调的启示，券商也不敢太放纵，不听高层的指示及劝喻。走势看，上证3,400阻力依旧在，60天平均线近3,000为主要支持，股市去杠杆化需时，区间反覆势至多时难料，惟以待时机向上突破趋势依然高。(B04)