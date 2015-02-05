港报财经评论：2月风险胃纳重开--信报2月5日

2月风险胃纳重开/习广思

要来的终会来，人民银行昨天黄昏在市场毫无准备下，减存款准备金0.5%，至19.5%。虽然周二已传人行会有动作，但却未见公布，昨天中港股市回吐，怎料人行出其不意降准，于新加坡买卖的富时中国指数飙升6%，恒指夜期涨429点，重上25,000点之上，国指夜期升385点，至12,132点。人行降准，国际市场反应平淡，美股期指及欧洲股市未受刺激，期铜在消息公布后升1.5%，期金涨5美元。所以，富时中国期指及夜期的表现，可能是空仓回补，昨天安硕A50ETF占成交达36.3%，看来今天早市会有不少挟淡仓盘。

各地央行纷纷放宽政策，开淡仓有一定风险。踏入2月，金融市场都倒转来，1月市场受通缩阴影笼罩、希腊大选、美国企业盈利放缓等，去年10月大跌后的大幅反弹，仍有待消化不利因素，避险资产包括国债黄金、日圆等都跑赢，但原油、欧罗及商品货币则遭到抛售。2月市场形势开始逆转，油价、欧罗、加元都出现强力反弹，甚至是刚减息的澳元，也先大跌后收复失地，美股更周一及周二连续两天大升，这些市场指数都令人觉得2月会是风险胃纳重开的时候（risk on）。

成也油价，败也油价。油价去年中开始大跌，触发市场及各地央行担心通缩，金融市场避险心态大增，但到了2月，形势开始逆转，油价于1月29日最低报44.5美元后，几个交易天最多反弹了19%。关键是油价未来的走势会如何呢？供应方面，美国钻油台数目的确随油价大跌而急降，美国有家公司叫Baker Huge，每周都会统计营运中的钻油台数目，钻台数目已下降了25%，返回2012初水平。当中，页岩油地区减幅最劲。不过，若仔细地看，金融海啸后钻台只得200台，到最近高峰达1,600台，目前约1,200台；因此，相信减产仍会陆续有来，各大油商在最近的业绩公布后都表示会大幅削减未来年的采探开支，这正是深谋远虑的沙地阿拉伯所欲也。(B01)

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新手忌炒期金图锯大树/苏子

受到希腊可能对缩减债务要求作出妥协，有望解决市场一直极度担心的欧债危机重燃，以及希腊“脱欧”的重大风险事件所影响，结果欧罗汇价在市场一片看淡声中大幅反弹，兑美元一度迫近1.15美元重要心理关口，具备避险功能的黄金则再被抛售，前天自1,285美元高位以上大幅下挫至1,256美元水平附近才能喘定跌势，金价一旦失守1,255美元收市，预料会大幅下挫。

不过，另一具备避险功能的日圆却未能借助上述消息大幅回落，美元兑日圆仍在117日圆至118日圆间窄幅争持，欠缺明显方向，预料短线突破118.30日圆阻力才可看好。目前市场焦点落在本周五美国公布最新的就业报告结果，估计此数据只能刺激汇价出现较短暂波动，未必能触发新一轮趋势市。目前的数据结果是好是坏，市场也不会认真看待。毕竟数据结果只是用来猜测联储局会否在年中宣布加息而已，但单一的数据结果却不足以令市场深信联储局一定会提前加息，除非这是主席耶伦亲口承认提前加息。既然大家也是“靠估”何时加息，所以各路投资者在数据结果公布后，经过一番激烈炒作，汇价很大机会仍在近期的交易范围内争持。

近期发觉原来不少职业投资者也转为炒作期金或伦敦金，原因是贪其即市波幅够大。某资深投资者表示，他之前是炒作外汇及标普500指数期货（ES）的，但后来发觉期金原来更好炒，原因是每手ES变动一个大点，价值只是50美元，但每手期金却是100美元，而且金价波动的模式是有波幅及速度，可以在超短时间内十分容易变动10美元（大约等于外汇的100点子）。不过，却正正由于金价的高速波动模式，因此，对于那些欠缺炒作技巧以及风险管理知识的新手而言，初期接触金市，的确很容易便把开户的资金全数输掉！(B12)

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