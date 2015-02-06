港报社评：遏流感肆虐，靠政府更靠自己--经济日报2月6日

流感死亡个案由年初至昨天达126宗，引起社会广泛忧虑，惟流感与03年肆虐的沙士不同，市民莫自乱阵脚。港府固要展示应对能力、加强与公众沟通，市民亦要加强防范感染。

今年流感来势凶猛，流行病专家预计死亡人数可能高达600人，在今年夏季或冬季可能出现第二波感染潮，各界确需提高警惕，但要认清事实，不应慌乱。

港府要做好流感情况恶化的对应方案，如政府虽已准备好加开临时病床，但在公营医疗人手本已相当紧张下，医疗人员不足情况势更严重，港府如何配调医疗人手，包括如何动员私人医疗系统医护便十分关键。否则恐将有不必要的感染与死亡，又或令非关流感的医疗过失上升，这些都必须尽力避免。

港府做好应对流感工作，市民更有保障自身与家人以至社群的责任，包括有流感迹象就要尽快向私家诊所求医，避免增加公营医院的重担；若染有流感便多休息，避免传染他人；避免带高危人士包括长者到人群密集的地方；学校等要做好防止流感传播的措施；个人要注重卫生包括勤洗手等。以上无疑都是老生常谈，但每每正因轻忽了，徒令流感更为肆虐。

今次在香港肆虐的H3N2流感，出现了抗原漂移，令严重个案增加，港府严加防范应对固是应有之责，但要有效遏阻，还须市民冷静、警惕，官民合作才能打好抗流感之战。(A12)

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