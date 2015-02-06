港报社评：高风险劏房未除，须加强规管--星岛日报2月6日

荃湾二陂坊一场夺命火，再度引起社会关注全港逾8万户劏房和板间房住客的居住环境和安全问题。

今次起火的单位，严格来说不是完全分隔的 劏房，而是板间房，但是同样面对住户多而走火通道只得一条的问题，只不过今次火势没有封死通道出口，大家才幸免于难。

据当区议员了解，二陂坊是劏房密集区，不少是“三无物业”，即无业主立案法团，无管理公司，无人处理大厦问题。有街坊指部分大厦危机四伏，劏房滋生的额外电线乱作一团由天花下垂。无论劏房还是板间房，住客人数远比原先设计为多，电力已属超负荷，不少单位更分出大量独立电表，乱糟糟的电力装置成为泄电失火的高危设施。

由于劏房还涉及楼宇僭建负重的安全问题，屋宇署比较出力规管，但是板间房规管则存在灰色地带。当局须厘清规管权责，再辅以相应的人手以确保规管到位。

香港楼宇僭建状况严重，尤以旧楼较为普遍，把宽敞的单位分间成多个独立劏房。这种情况短期内难以杜绝，差饷物业估价署最新数据显示楼价和租金又创新高，不少人根本捱不起贵租，只能负担劏房租金，香港又不可能让新移民一到香港就享受公屋福利，社会因而对劏房持续有新需求。

当局以高风险的楼宇作为优先巡查执法目标，数年前表示已经巡查了所有可能有即时危险的僭建楼宇，不过，市面上仍然会继续出现新的高危劏房单位，当局宜与社工和区议员等熟悉地区人士联络，留意任何新的高危黑点，同时增加人手及简化程序，提升对付高危劏房的效率。(A06)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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