港报社评：推动市民接种疫苗防流感，减医疗压力--明报2月6日

据卫生防护中心的数字，上月2日至昨日中午，呈报的严重流感个案共录得198宗成人个案，其中126人死亡，儿童感染的个案维持在11宗，没有人死亡。成人严重流感个案死亡率之高，甚为吓人。

长期以来，香港市民接种流感疫苗的比率不高，10年来一直维持在10%与15%之间，即使医护人员也只有10%多一点接种，与美国约有80%医护人员接种疫苗相比，差距悬殊。情况显示，在香港接种疫苗并未形成习惯，部分原因与市民认识疫苗效力不深有关，而且连医护人员接种比率也不高，市民的取态就可以理解。不过，主要原因或许是政府未认真推动，使市民不知道接种疫苗的必要和好处。

今年流感肆虐，专家认为与“双低”关系密切，一是疫苗接种率低，另一是因为病毒变种，疫苗有效率低至只有20%。关于疫苗效率，当局难以完全控制，不过接种率则可控性甚高，只是做或不做的问题。现在由于疫苗接种率低，香港医疗系统每年都有3至6个月承受流感爆发冲击，影响程度视乎病毒强弱而已，对已经饱和的医疗系统，甚为不利。

政府促使更多市民接种疫苗的成本，在每年医疗系统的500多亿元开支中，只属九牛一毛。从成本效益衡量，政府应该考虑推动接种，而且市民健康获得多一重保障，效益就更大了。政府应该就市民接种流感疫苗，订定指标，例如预期5年内把接种率推进到50%，达标后再调高比率。只要政府愿意做，一定有办法使市民认识到珍惜健康、接种疫苗的重要。(A03)

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