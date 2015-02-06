港报社评：防疫只怕不小心，从来不怕太谨慎--信报2月6日

香港流感高峰期由今年1月2日至昨天傍晚为止，已导致126宗死亡个案，专家预计最终死亡数目可能升至600人。

尽管今年以来，严重病例的死亡率高达63%，但医管局传染病中心医务总监曾德贤指出，整体流感病人3%的死亡率，与往年比较变幅不大，2014年是3.1%，2013年是2%。

立法会前日召开会议紧急讨论，质疑政府态度太低调，处理流感的力度不足，而且农历年间并非所有政府普通科诊所全部开放，恐令情况更易失控。食物及卫生局局长高永文反驳道，上月17日至前日到立法会之时，已17次会见传媒讲解流感情况，亦已透过互联网等等渠道发放讯息，并将会与区议会联络协助。高永文又说，曾与卫生防护中心及专家讨论是否须全城戴口罩，但认为戴口罩会造成“社交疏离”，彼此不会有“好亲切接触”，所以暂无定论。

政党和市民的反应是过度敏感和紧张吗？不妨这样说，任何涉及公共卫生的防疫问题，只怕不小心，不怕太谨慎；太谨慎大不了是浪费时间和精力，不小心的后果却随时是生死攸关，毕竟病魔最喜欢乘虚而入。因此，高永文等等医疗官员实在应该提高警惕，有必要加强防疫力度，光是例行公事似的发放讯息是不足够的，尤其不要以“避免引起公众恐慌”为由大事化小，企图淡化流感的杀伤力。若然戴口罩能够防范流感，那么相对于人命关天，暂时的社交疏离变得微不足道了；万一疫情进一步成灾，学校停课等等特别措施亦须果断实行。(A02)

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