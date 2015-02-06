港报社评：金管局有需要收紧按揭--文汇报2月6日

差饷物业估价署的数据显示，香港住宅楼价连升9个月再创新高。香港楼价已与市民的负担能力严重脱节，一旦美国加息，市民的供楼负担加重，随时出现“断供”，累及银行资产质素。金管局有需要考虑进一步收紧按揭，既向市民发出楼市高危的警号，提醒置业者顾及自身负担能力，也保障银行体系的稳定。

目前市场流动性仍然充裕，按揭利率仍然低企，楼宇供应量仍然供不应求，香港楼价持续上升，较1997年水平还要高出60%，当中升幅最大的是中小型单位，按年大升15%，甚至居屋、公屋的成交价贵过私楼，楼市之炽热令人咋舌。更令人不安的是，受楼市长升长有的驱使，有心置业的市民担心越迟买将越贵，甚至“上车”无望，竟蜂拥入市。

去年香港一手楼成交亦创下10年来新高，需求畅旺又进一步推高楼价。在中小型单位楼价急剧攀升之下，市民的供楼负担能力不断下降，现时仍能“上到车”，是因为按揭利息只是维持在稍高于2%的低水平。但现时的利率水平是在极不正常的货币环境下所形成，不可能长期维持下去。尤其是美国加息的步伐与幅度的不确定性增加，而且未来加息周期将涉及多次加息，香港的利率亦会出现变化，对置业者负担影响深远。

金管局文件显示，去年香港家庭负债占本地生产总值比率达到创新高的64.2%，当中约45%为按揭贷款，接近50%供楼负担比率的警戒线。目前香港的按揭贷款金额接近9,000亿港元，一旦美国加息，楼市泡沫爆破，势必危及银行系统。虽然无人能预知楼市泡沫何时爆破，但种种数据显示，楼市风险已经距离临界点不远。

金管局有责任做好风险评估，未雨绸缪防楼市泡沫，现在是时候再推出逆周期措施，包括收紧多重按揭。另外也可考虑再下调新申请按揭供款入息比率、压力测试有关比率的上限，令供款人及银行的承担风险都有所减小。金管局收紧按揭，即向市场响起警号，提醒市民小心计算，确保有能力在利息重返正常水平之时，仍然可以负担供楼开支。(A06)

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