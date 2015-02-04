台湾汇市：台币连两日收高，外资持续汇入拉抬升幅

* 外资在台股大幅买超，资金流入未中断 * 亚币多数趋升，海外交投也减持美元多仓 * 明日实质交易区间暂看31.300-31.420 路透台北2月4日 - 台币兑美元 周三连两日收升后至一周高位。汇银 人士表示，外资今日在台股大幅买超逾百亿台币，午后外资汇入的金流更加明显，进一步推 升台币汇价。他们预估明日外汇市场仍将消化部分外资汇入力道，台币或有进一步走升机会 。 交易员指出，午前市场跟随主要亚币偏升表态，加上台股续强，令外资汇入力道不至于 中断，有效提振台币汇价。不过今日整体交易量萎缩，交易员预估台币短线暂难立即触及本 波高位31.200附近，估明天可能先行测试31.300元位置。 〞全世界都在QE(量化宽松)，大家对美国今年能不能升息是比较迟疑。〞一位外资银行 交易员说。 台币收盘价31.473来到一周高位，前高在1月28日收报31.328。 市场人士指出，海外交投也明显减持美元多仓，韩元 今日升值逾1%，海外的 台币NDF波动也扩大，交易盘减仓美元多头，令一个月期台币远汇一度触及31.340。不过尾 盘一个月远汇又回吐台币升幅，不确定性仍高。 交易员预估，明日台币的交易区间料在31.300-31.420。今日台币主要交易区间在31.35 6-31.475，上日交易区间在31.488-31.587。 台湾股市今日第三日收高，盘中创逾六个半月高位。证交所资料显示，外资及陆资在台 股大幅买超103.14亿台币，连续三个交易日买超共计223.21亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中，一个月期美元/台币换汇点回到价平附近 ，台币仍略略走强；一个月远汇 尾盘报31.420/31.440，上日收在31.458。 韩国韩元兑美元周三升值逾1%，美国数据表现乏善可陈，以及油价大涨，皆令美元承压 ，引发大量停损卖盘。 本周全球重要经济事件与数据包括： 2/4(三)：美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济发表演说、美国ADP民间就业岗 位、美国Markit综合PMI、美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI； 2/5(四)：台湾公布1月消费者物价指数(CPI)、台湾公布1月底外汇存底、欧洲央行执委 普雷特发表讲话、英国央行宣布利率决定、德国工业订单、美国Challenger企业计划裁员人 数、美国第四季劳工成本和非农生产率环比年率； 2/6(五)：美国1月非农就业数据、美国消费者信贷、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈 特就货币政策及经济前景发表演说。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.473 31.623 31.356-31.623 31.623 7.52 10.49 元太外汇经纪公司 31.472 31.623 31.358-31.623 31.623 3.54 4.04 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.015/0.025 美元/台币六个月期 -0.085/-0.065 -0.055/-0.030 (完)