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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 10:20 BJT

台湾债市：10年债殖利率弹破月线，受美债殖利率跳升冲击

路透台北2月4日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周三盘中弹逾5基点。交易员表示，受昨晚美债殖利率跳升冲击，筹码本已不稳的103/13跳空开高引发多杀多走势，1.515%的月线支撑遭到突破。

交易员指出，103/13因筹码较不集中，近日即因下周五10年新券将展开发行前交易且农历年封关前，交易商有调节需求，使得走势较为偏空。昨晚美债殖利率大弹，让交易商持券信心更为薄弱。

〞一下这样，一下那样，节奏没掌握好，就是两面挨耳光。〞一位票券商交易员说。

本地时间10:15，103/13殖利率弹5.07个基点报1.5395%。

美国公债收益率周二跳升，公债价格走低，因寄望希腊可能与国际金主达成新的债务协议，以及油价进一步反弹削弱了高 评级公债的避险吸引力。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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