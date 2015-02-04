澳新汇市：新西兰元和澳元从数年低位回升，因美元多仓减少

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
“他实质上是对降息的前景浇了冷水，而先前市场正在消化这种前景，”Bank of New Zealand策略师Raiko Shareef表示。
“虽然目前市场仍然倾向看空新西兰元，但短线当然会进一步上升，”Shareef表示，称0.7450美元为下一道阻力。
澳元 持于0.7795美元，维持隔夜涨幅，几乎完全收复了周二因澳洲央行降息至纪录低位而录得的跌幅。
澳元从六年低位0.7627美元反弹，因大宗商品上涨挤压空头。(完)
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(编译 戴素萍/陈宗琦；审校 于春红/张涛)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。