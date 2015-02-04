澳新汇市：新西兰元和澳元从数年低位回升，因美元多仓减少

“他实质上是对降息的前景浇了冷水，而先前市场正在消化这种前景，”Bank of New Zealand策略师Raiko Shareef表示。

“虽然目前市场仍然倾向看空新西兰元，但短线当然会进一步上升，”Shareef表示，称0.7450美元为下一道阻力。

澳元 持于0.7795美元，维持隔夜涨幅，几乎完全收复了周二因澳洲央行降息至纪录低位而录得的跌幅。

澳元从六年低位0.7627美元反弹，因大宗商品上涨挤压空头。(完)

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