路透调查：台湾1月出口年增率料升至2.58%，CPI料降至增长0.36%

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
* 台湾1月进出口预估中值分别为成长0.18%及2.58%(上月为年减12.3 %及年减2.8%) * 贸易顺差预估中值为40亿美元(上月为44.5亿) * 1月CPI年增率预估中值为0.36%(上月为年增0.61%) * CPI数据订于2月5日(周四)0030 GMT发布 * 贸易收支订于2月9日(周一)0800 GMT发布 路透台北2月4日 - 路透调查10位分析师的预估中值显示，台湾1月出 口年增率料上扬至2.58%，扭转上月年减2.8%的颓势。 台湾是亚洲主要出口地之一，台湾出口趋势是判断全球高科技电子产 品需求的关键指标。 1月消费者物价指数(CPI)年增率料将降至0.36%，前月为增长0.61%。 (完) (编译 龚芳; 审校 于春红)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。