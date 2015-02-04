路透调查：台湾1月出口年增率料升至2.58%，CPI料降至增长0.36%

* 台湾1月进出口预估中值分别为成长0.18%及2.58%(上月为年减12.3 %及年减2.8%) * 贸易顺差预估中值为40亿美元(上月为44.5亿) * 1月CPI年增率预估中值为0.36%(上月为年增0.61%) * CPI数据订于2月5日(周四)0030 GMT发布 * 贸易收支订于2月9日(周一)0800 GMT发布 路透台北2月4日 - 路透调查10位分析师的预估中值显示，台湾1月出 口年增率料上扬至2.58%，扭转上月年减2.8%的颓势。 台湾是亚洲主要出口地之一，台湾出口趋势是判断全球高科技电子产 品需求的关键指标。 1月消费者物价指数(CPI)年增率料将降至0.36%，前月为增长0.61%。 (完) (编译 龚芳; 审校 于春红)