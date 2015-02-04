更新版 1-台湾债市：10年债殖利率弹破月线，受美债殖利率跳升冲击

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路透台北2月4日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周三盘中弹逾5基点。交易员表示，受昨晚美债殖利率跳升冲击，筹码本已不稳的103/13跳空开高引发多杀多走势，1.515%的月线支撑遭到突破。

交易员指出，103/13因筹码较不集中，近日即因下周五10年新券将展开发行前交易且农历年封关前，交易商有调节需求，使得走势较为偏空。昨晚美债殖利率大弹，让交易商持券信心更为薄弱。

〞一下这样，一下那样，节奏没掌握好，就是两面挨耳光。〞一位票券商交易员说。

就技术面观察，交易员认为，今日103/13殖利率弹破月线若无法立即收复，则下一道支撑关卡就是在季线1.57%。后市还是要关注美债动向，以及台债筹码能否有效沉淀。

美国公债收益率周二跳升，公债价格走低，因寄望希腊可能与国际金主达成新的债务协议，以及油价进一步反弹削弱了高 评级公债的避险吸引力。

预估指标公债今日主要交投区间：

• 10年公债103/13 ：1.515-1.570%

本地时间10:23的最新报价：

• 10年公债103/13期殖利率弹5.15基点，报1.5403%，成交量98.5亿台币。

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--美国债市：公债收益率跳升，因油价反弹和寄望希腊与国际金主达成债务协议