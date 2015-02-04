《焦点》俄罗斯今年石油产出料接近记录水平，无视油价下跌及西方制裁

据路透获得的Gazprom的介绍，所有这四个项目料在下个十年后期达到产出高峰。若同时触及峰值，它们的总产量可到每日约60万桶。

Gazprom Neft拒绝就该数据置评。

“考虑到对Gazprom Neft的融资限制，推迟这些项目并不奇怪，”Sberbank CIB在报告中称。

俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)上月表示，若油价长期维持在每桶50美元，可能开始“小幅减产”，他预估减产幅度至多占到俄罗斯总产量的十分之一。

他称，最有可能的是每日将减产约30-40万桶，因一些项目将会暂时搁置，他并未指出这些项目的名字。

美银美林称：“在缺少西方技术的支持下，当步入这个十年的尾声时...我们预期俄罗斯石油产量的降幅将加快至5%。”

“就在不久前，俄罗斯能源部还预期主要产自Bazhenov盆地的致密油产量到2018年可达每日50万桶。现在看来这些预估有些牵强。”(完)