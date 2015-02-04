《焦点》俄罗斯今年石油产出料接近记录水平，无视油价下跌及西方制裁

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
据路透获得的Gazprom的介绍，所有这四个项目料在下个十年后期达到产出高峰。若同时触及峰值，它们的总产量可到每日约60万桶。
Gazprom Neft拒绝就该数据置评。
“考虑到对Gazprom Neft的融资限制，推迟这些项目并不奇怪，”Sberbank CIB在报告中称。
俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)上月表示，若油价长期维持在每桶50美元，可能开始“小幅减产”，他预估减产幅度至多占到俄罗斯总产量的十分之一。
他称，最有可能的是每日将减产约30-40万桶，因一些项目将会暂时搁置，他并未指出这些项目的名字。
美银美林称：“在缺少西方技术的支持下，当步入这个十年的尾声时...我们预期俄罗斯石油产量的降幅将加快至5%。”
“就在不久前，俄罗斯能源部还预期主要产自Bazhenov盆地的致密油产量到2018年可达每日50万桶。现在看来这些预估有些牵强。”(完)
(编译 李婷仪/李爽/杜明霞/孙茉莉; 审校 戴素萍/王丽鑫/许娜/王兴亚)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。