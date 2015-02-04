《全球汇市》美元对跌势进行整理，欧元和商品货币均上扬

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
加元兑美元 上涨至两周高点1.2353加元，连续第二日跳涨，最新报1.2428加元。
英镑上涨至1.5198美元 ，进一步脱离上月所及1.4952美元的近19个月低点。英镑周二创下近10个月以来最佳单日表现。
美元兑日圆表现较佳，因美债收益率跳涨及日股上涨损及避险日圆魅力。美元上涨0.3%，报117.95日圆 ，从116.87日圆低位反弹。
交易商表示，美元兑日圆和欧元升至多年高位的升势可能后继乏力，因外界开始怀疑美联储今年能否升息。
“当大多数发达和新兴国家的央行都采取宽松政策时，关于美联储今年将升息的假设开始看来有待商榷，”Heartwood Investment Management投资主管David Absolon表示。
“对美联储决策人士来说，外在环境及其他央行举措正愈来愈难以视而不见了，”他在写给客户的报告中表示。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1459 1.1479 -0.17 -5.27 1.2097
美元/日圆 117.90 117.55 +0.30 -1.49 119.68
欧元/日圆 135.10 134.94 +0.12 -6.69 144.78
美元/瑞郎 0.9243 0.9243 +0.00 -7.02 0.9941
英镑/美元 1.5156 1.5166 -0.07 -2.68 1.5573
美元/加元 1.2423 1.2415 +0.06 +6.93 1.1618
澳元/美元 0.7785 0.7791 -0.08 -4.69 0.8168
新西兰元/美元 0.7385 0.7355 +0.41 -5.28 0.7797
澳元/日圆 91.790 91.740 +0.05 -6.10 97.750
新西兰元/日圆 87.070 85.790 +1.49 -6.69 93.310
英镑/日圆 178.69 176.82 +1.06 -4.13 186.38
澳元/新西兰元 1.0540 1.0670 -1.22 +0.68 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李爽/洪曦/杜明霞/陈宗琦；审校 于春红/龚芳/张荻)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。