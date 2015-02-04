《全球汇市》美元对跌势进行整理，欧元和商品货币均上扬

加元兑美元 上涨至两周高点1.2353加元，连续第二日跳涨，最新报1.2428加元。

英镑上涨至1.5198美元 ，进一步脱离上月所及1.4952美元的近19个月低点。英镑周二创下近10个月以来最佳单日表现。

美元兑日圆表现较佳，因美债收益率跳涨及日股上涨损及避险日圆魅力。美元上涨0.3%，报117.95日圆 ，从116.87日圆低位反弹。

交易商表示，美元兑日圆和欧元升至多年高位的升势可能后继乏力，因外界开始怀疑美联储今年能否升息。

“当大多数发达和新兴国家的央行都采取宽松政策时，关于美联储今年将升息的假设开始看来有待商榷，”Heartwood Investment Management投资主管David Absolon表示。

“对美联储决策人士来说，外在环境及其他央行举措正愈来愈难以视而不见了，”他在写给客户的报告中表示。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1459 1.1479 -0.17 -5.27 1.2097

美元/日圆 117.90 117.55 +0.30 -1.49 119.68

欧元/日圆 135.10 134.94 +0.12 -6.69 144.78

美元/瑞郎 0.9243 0.9243 +0.00 -7.02 0.9941

英镑/美元 1.5156 1.5166 -0.07 -2.68 1.5573

美元/加元 1.2423 1.2415 +0.06 +6.93 1.1618

澳元/美元 0.7785 0.7791 -0.08 -4.69 0.8168

新西兰元/美元 0.7385 0.7355 +0.41 -5.28 0.7797

澳元/日圆 91.790 91.740 +0.05 -6.10 97.750

新西兰元/日圆 87.070 85.790 +1.49 -6.69 93.310

英镑/日圆 178.69 176.82 +1.06 -4.13 186.38

澳元/新西兰元 1.0540 1.0670 -1.22 +0.68 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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