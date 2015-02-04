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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 10:49 BJT

《全球市场》亚洲股市上涨，谨慎关注油价走势

市场头寸部署加大了波动幅度，因为投资者之前一直在大举做空石油，而大力做多美元和债券。

美元周三上午略有走高，美元指数 小幅上涨0.24%至93.824。周二美元指数曾录得2013年10月以来最大单日跌幅。

欧元兑美元 徘徊在1.1455，之前欧元从周二低点1.1312反弹。美元兑日圆 走高至117.91。(完) (编译 戴素萍/李婷仪许娜/王颖；审校 杜明霞/王丽鑫/张若琪)

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