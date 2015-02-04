《焦点》巴西旱情严重持续不退，经济恐加速陷入衰退

**损及经济**

虽然面临旱灾及能源限量供给的威胁，但巴西国家石油公司(Petrobras) 的贪腐丑闻，才是让工程建筑业陷入危机的关键。

因为这项弊案遭到调查，一些规模较小的建筑公司宣告破产，另外也导致39人遭到贪污罪名起诉，包括知名公司的高管。

巴西国家石油是巴西最大企业，也是资本投资的一大来源。针对涉入贪污行贿的企业，巴西国家石油已经停止付款，并禁止这些企业投标新合约。

顾问公司Tendencias的经济分析师指出，巴西国家石油减少投资，以及相关的基础建设项目延后，可能使2015年巴西经济成长率少掉1-1.9个百分点。

这项弊案的调查料将很快扩及劳工党的政治人物，以及国会里的一些友好人士，这些人都涉嫌在巴西国家石油合约超付费用中分得一杯羹。

但巴西政府更担心的是对经济的影响，要求检方及法官惩处贪污人员，但放过涉案企业，好让它们继续运作。