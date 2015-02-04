《焦点》巴西旱情严重持续不退，经济恐加速陷入衰退

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**损及经济**
虽然面临旱灾及能源限量供给的威胁，但巴西国家石油公司(Petrobras) 的贪腐丑闻，才是让工程建筑业陷入危机的关键。
因为这项弊案遭到调查，一些规模较小的建筑公司宣告破产，另外也导致39人遭到贪污罪名起诉，包括知名公司的高管。
巴西国家石油是巴西最大企业，也是资本投资的一大来源。针对涉入贪污行贿的企业，巴西国家石油已经停止付款，并禁止这些企业投标新合约。
顾问公司Tendencias的经济分析师指出，巴西国家石油减少投资，以及相关的基础建设项目延后，可能使2015年巴西经济成长率少掉1-1.9个百分点。
这项弊案的调查料将很快扩及劳工党的政治人物，以及国会里的一些友好人士，这些人都涉嫌在巴西国家石油合约超付费用中分得一杯羹。
但巴西政府更担心的是对经济的影响，要求检方及法官惩处贪污人员，但放过涉案企业，好让它们继续运作。
“我们对经济影响的担心更甚过那些政治指控，因为如果那些大企业受打击，将不利经济，”上述阁员称。(完) (编译 张明钧/郑茵/张若琪/龚芳/蔡美珍；审校 白云/于春红/王兴亚)
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。