香港已公布经济指标--2015/2/4

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年% 2014年12月 零售销售值 -3.9 +4.2 +5.7 2014年12月 零售销售量 -1.3 +7.6 +6.1 2014年12月 综合消费物价指数(CPI) +4.9 +5.1 +4.3 2014年12月 甲类消费物价指数(CPI A) +6.9 +7.2 +4.3 2014年第三季 本地生产总值(GDP) +2.7 +1.8 +3.0 ------------------------------------------------------------------------------------------ 14年10-12月% 14年9-11月% 13年10-12月% 失业率 3.3 3.3 3.2 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位） 当月 前月 上年同期 2014年12月 贸易赤字／盈余 -59.3 -52.2 -54.4 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。